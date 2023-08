Selain Rendang, Jajanan Tradisional Apalagi yang Jadi Favorit Selebriti Internasional?

Selain rendang menjadi nomor satu makanan terlezat didunia, rupanya jajanan tradisional pun diminati oleh artis internasional. Prestasi ini membuktikan bahwa cita rasa khas Indonesia mampu bersaing dengan makanan khas negara lain yang sudah lebih dulu mendunia.

Hal ini buktikan ketika para artis berkunjung ke Indonesia, mereka tidak hanya mengejar kesibukan profesional mereka, tetapi juga mengeksplorasi kekayaan kuliner yang ditawarkan tanah air ini. Beberapa artis dunia bahkan mengabadikan momen-momen mereka mencicipi jajanan tradisional Indonesia dalam berbagai platform media sosial.

Berbicara tentang popularitas jajanan tradisional Indonesia di kalangan artis dunia, beberapa daerah di Indonesia berhasil mencuri perhatian dengan kuliner mereka yang lezat dan unik. Daerah Istimewa Yogyakarta, misalnya, telah menjadi tujuan favorit para artis. Dengan hidangan ikonik seperti nasi gudeg dan kue lupis, Yogyakarta berhasil merangkul hati artis-artis dunia seperti David Archuleta, Luke Thompson dari "Bridgerton," dan Jaehyun dari grup NCT.

Berikut adalah beberapa Jajanan khas Indonesia yang menjadi favorit artis luar negeri.

1. Pastel

Dalam video yang berdurasi 11 lewat 30 menit di akun youtube Netflix Indonesia. Terlihat Luke Newton yang memerankan Colin Bridge rton dan Luke Thompson sebagai Benedict Bridgertone sedang meriview jajanan pasar khas Indonesia salah satunya ialah pastel.

Dengan ciri khas rasa yang manis dan gurih, akhirnya keduanya memberikan poin 10/10 terhadap jajanan pastel itu. Sebelum menyatap pastel ditangan Colin, dirinya mengatkan bahwa pastel aromanya enak.

"oh Aromanya enak banget!" selepas dari pembicaraan itu kemudian Benedict mengatakan bahwa "ini super duper enak banget" sambil menunjuk ke pastel itu dan berkata "ok, ini 10/10 buat aku, ok?" dan rupanya Colin juga sependapat dengan aktor Inggris itu.

Tak kalah bikin heboh, Dua Lipa pamer jajanan khas Indonesia yang melokal banget. Dalam sebuah unggahan di Instagram story, pelantun lagu New Rules ini tampak sedang mencicipi jajanan pasar Indonesia.

Pastel berisi wortel, kentang, sun, dan telur yang banyak dikreasikan dengan menu kekinian berisi daging cincang hingga tuna ini dicicipi oleh kekasih Anwar Hadid dan langsung bikin heboh warganet Indonesia.

2. Lemper

Selain dari pastel, jajanan kedua yang di cicipi oleh Luke Newton dan Luke Thompson yakni, kue lemper. Kue lemper ini merupakana jajanan khasa dari Yogyakarta, Jawa Tengah dan Timur yang terbuat dari beras ketan, biasanya berisi abon atau cincangan daging ayam dan di bungkus dengan daun pisang.

Memang berbeda dengan jajanan lainya,dengan terbungkus daun pisang. Nampaknya membuat kedua aktor inggris yaitu, Luke Newton dan Luke Thompson kesulitan saat memakannya. Bahkan Luke Newton memasukan langsung lemper yang masih terbungkus daun pisang itu. Namun mereka pun menyadari bahwa cara mereka menyatapnya itu salah.

Setelah mereka menyadari bahwa msereka salah untuk cara menyatpanya, Luke Thompson pun mengatakan "Orang Indonesia, aku minta maaf ya karena cara makan kami salah," ucapnya lewat youtube Netfix Indonesia.

3. Tahu isi dan Risol

Buat warga +62 pasti sudah tidak asing dengan jajanan tahu isi dan risol bukan? Umumnya makanan yang satu ini memiliki isian irisan wortel dan tauge yang dibalut dengan tepung renyah. Gurih dan kriuknya bikin ketagihan.

Bahkan aktor Inggris pemeran Benedict Bridgerton mengatakan bahwa, "Ini enak, terasa menteganya dan ini enak banget untuk sarapan," ucapnya dalam menit ke emapt lewat 49 detik.

Sementara itu, Luke Newton setelah menyantap risol. Dirinya berkata, "ini enak banget". Bahkan Luke Newton berikan poin 6/10 untuk risol, sedangkan tahu isi 5/10.

4. Kue Lapis dan Kue Wajik

Meski terkenal hampir diseluruh pulau Jawa, kue lapis tepung beras ini ternyata kue khas dari Betawi. Di daerah asalnya, kue lapis ini disebut juga dengan kue pepe yang khas dengan lapisan warnanya yang berbeda-beda. Tekstur kue yang kenyal dan legit adalah ciri khas lain dari kue lapis ini.

Umumnya, warna lapis tepung beras ini adalah hijau, merah, atau kuning muda. Di daerahnya juga, kue lapis tepung beras ini berperan sebagai pelengkap kue tampah. Colin dan Bendict pun sehabis mencicip tahu isi dan risol mereka pun mencicipi kue lapis.Bahkan mereka agak khuwtir terhadap warna kue tersebut.

"Aku khawatir, ini kelihatannya kayak Skittles, Smarties," ucap Benedict. "ia kayak permen," balas Collin. Kemudian saat Collin mencicipnya dirinya berkata "agak enak" namun nampaknya Benedicth berbanding terbalik. Bahwasannya Benedicth tidak terlalu menyukai kue lapis ini.

5. Kue Wajik

Kue wajik yang dicicip oleh Luke Newton dan Luke Thompson merupakan hidangan tradisional khas pernikahan adat Jawa yang terbuat dari bahan dasar beras ketan, santan kelapa, dan gula merah. Wajik memiliki beberapa sebutan yang berbeda-beda di setiap tempat. Nama wajik sendiri lebih terkenal di daerah Pulau Jawa.

Kue wajik di Sumatra disebut pulut manis. Wajik yang berasal dari ketan juga disebut dengan istilah ketan wajik. Selain memiliki sebutan yang berbeda-beda, Indonesia juga memiliki jenis wajik. Wajik yang paling dikenal adalah wajik ketan yaitu wajik yang berasal dari beras ketan. Meskipun kue ini dikenal luas di Indonesia, kue ini juga terkenal di negara tetangga, sehingga kue ini kadang juga diakui sebagai kue khas negara tetangga Indonesia.

Nah itu dia jajanan yang telah dicicipi oleh artis internasional, gimana jadi bangga kan? (Z-10)