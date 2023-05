Perayaan Hardiknas, Untar Beri Penghargaan Kepada Mahasiswa Berprestasi

UNIVERSITAS Tarumanagara (Untar) Jakarta memberi penghargaan kepada dosen, mahasiswa, dan tenaga pendidik berprestasi. Penghargaan diberikan bersamaan dengan acara peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) yang digelar di Auditorium Kampus Untar, Selasa (2/5).

Mahasiswa yang mendapat penghargaan adalah yang berhasil meraih prestasi baik akademik maupun nonakademik di tingkat nasional maupun internasional. Penerima penghargaan diantaranya Karmenia Jessica Kurnia Niaga dan Eldy dalam PCC East Asian Medical Students

Conference 2023: Nepal Scientific Poster Category, Denis Marchello dan Jessica sebagai juara dalam 3rd Asia Pacific Conference on Industrial Engineering and Operations Management, Esperansya Desmonda Woen sebagai Best Speaker dalam ICAEW Indonesia Business Challenge

2023.

Penghargaan juga diberikan kepada Jhon Michel dan Ravi Hardian yang meraih medali emas dalam World Invention Technology Expo 2022. Total ada 149 mahasiswa berprestasi yang mendapat penghargaan Untar pada perayaan Hardiknas ini. Selain itu, Kepala Kantor Humas Untar Dra. Paula T. Anggarina, M.M. juga menjadi penerima penghargaan atas kinerja baik dan peran humas dalam bidang pengelolaan media sosial.

Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III (LLDikti III) Paristiyanti Nurwardani yang hadir dalam acara ini mengatakan karena prestasi yang diraih dosen dan mahasiswa, maka Untar dapat meraih berbagai penghargaan di tingkat Kementerian dan LLDikti III. "Semua prestasi yang diraih Untar adalah kemenangan seluruh sivitas akademika yang memang selalu fokus kepada Tridharma Perguruan Tinggi, MBKM, dan IKU," ungkapnya.

Ia juga meminta kepada Yayasan Tarumanagara, Pimpinan Untar, dan seluruh sivitas akademika untuk meraih semua prestasi yang berhubungan dengan transformasi pendidikan, yakni Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) dan delapan indikator kinerja utama (IKU) perguruan tinggi.

Di sisi lain, Rektor Untar Agustinus Purna Irawan menyebutkan prestasi yang diperoleh Untar merupakan capaian hasil sinergi Untar yang aktif menjalani kolaborasi dengan semua mitra Untar. "Ke depan perlu lebih banyak prestasi yang bisa dicapai bersama, sehingga kinerja Untar akan semakin meningkat seraya mengajak mahasiswa untuk terus mencetak prestasi dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang positif," ujarnya.

Dalam peringatan Hardiknas yang digelar Untar kali ini juga dilakukan kegiatan halal bihalal sebagai bentuk silaturahmi antarsivitas akademika Untar maupun kepada semua pemangku kepentingan, termasuk dengan media yang telah memberi kontribusi positif dalam membangun reputasi Untar.

Halal bihalal dengan tema "Untar untuk Indonesia: Rayakan Kemenangan dalam Kebersamaan Meraih Prestasi" menampilkan Kebudayaan Riau yang dikemas dengan pertunjukan tari dan lagu Lancang Kuning. Ditayangkan pula bagaimana tradisi lebaran Bara'an di daerah Bengkalis. (R-2)