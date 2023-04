Solve Education Bantu 450 Anak Muda di 45 Negara Peroleh Pendidikan Berkualitas

YAYASAN Teknologi Untuk Indonesia (Solve Education! Foundation)

merilis laporan tahunan 2022 yang menunjukkan upaya organisasi selama

satu tahun terakhir untuk memberdayakan anak muda melalui pendidikan

berkualitas di lebih dari 45 negara di dunia, termasuk Indonesia.

Solve Education! adalah organisasi nirlaba yang berkomitmen untuk membantu anak-anak dan remaja di seluruh dunia baik yang berada di

sekolah, tidak bersekolah, atau merasa pendidikan tradisional yang

mereka terima tidak efektif.

Solve Education! membangun platform terbuka berbasis gim agar pelajar

makin senang dan menikmati proses belajar mereka. Pada tahun lalu,

Solve Education memiliki pencapaian signifikan karena telah menjangkau

lebih dari 450 ribu penerima manfaat di Indonesia mulai dari murid,

keluarga murid, guru, hingga fasilitator pembelajaran yang belajar

melalui aplikasi pendidikan yang dikembangkan oleh Solve Education,

yaitu Ed the Learning Bot dan Dawn of Civilization.

Selain itu, Solve Education telah membagikan lebih dari 120 beasiswa dan penghargaan kepada pelajar yang layak berdasarkan prestasi mereka selama mengikuti program.

Direktur Operasional Solve Education, Talitha Amalia, mengatakan, pencapaian luar biasa ini membuktikan upaya keras dari Solve

Education untuk terus menjadi lebih baik dan memberikan dampak yang

lebih besar daripada sebelumnya melalui program pendidikan inovatif dan

adaptasi teknologi.

"Kami bangga dengan kemajuan yang kami capai pada 2022 dan berterima kasih atas kerja keras dari staf kami, relawan, serta dukungan

besar dari pemerintah, sekolah, guru, orang tua, LSM, perusahaan, dan

para donatur. Kami sangat bersemangat untuk melanjutkan misi kami pada

2023 dan berharap dapat memiliki dampak yang lebih besar pada

tahun-tahun mendatang," katanya, Kamis (20/4).



Kerja sama



Salah satu program yang diadakan Solve Education! pada 2022 adalah

Kompetisi Guru Teladan Desa Digital 4.0 di SMKN 1 Cikarang Selatan dan

SMKN 1 Cikarang Barat, yang merupakan program Solve Education bersama

Jabar Digital Service. Program ini berhasil merangkul lebih dari 1.800

murid untuk belajar menggunakan gim pendidikan dari Solve Education,

Dawn of Civilization.

Selain itu, Solve Education! Juga menyelenggarakan program penghargaan

Guru Bahasa Inggris Teladan Melek Teknologi 2022, dengan total nilai

apresiasi untuk guru senilai Rp40 juta untuk guru Sekolah Menengah Pertama (SMP) se-Kota Semarang yang berperan paling aktif dalam membantu murid belajar lebih baik melalui pemanfaatan teknologi.

Program ini merupakan kerja sama Solve Education dengan

Pemerintah Kota Semarang dan Dinas Pendidikan Kota Semarang dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan dengan adaptasi teknologi pendidikan berbasis gim untuk peserta didik SMP di Kota Semarang.

"Hal ini sesuai dengan agenda Wali Kota Semarang dalam peningkatan

kemampuan Bahasa Inggris dan literasi digital untuk mendukung peserta

didik dan guru dalam mengikuti perubahan zaman," tambah Talitha.

Laporan tahunan juga menyoroti kegiatan dan program pendidikan yang dilakukan Solve Education! di berbagai wilayah, termasuk di Asia Pasifik dan Afrika.

Dengan dedikasi dan kerja sama yang kuat, Solve Education! telah

memberikan dampak positif pada banyak pelajar di berbagai jenjang

pendidikan di Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, India, Nigeria,

Hong Kong, dan Rwanda.

Pendekatan pembelajaran yang unik dan menyenangkan dari Solve Education telah membantu anak muda yang kurang beruntung, meningkatkan keterampilan literasi dan bahasa, mengasah soft-skills yang penting guna mempersiapkan pelajar ke jenjang pendidikan atau kesempatan untuk mendapatkan karier yang baik.

Tak berhenti sampai di sini, Solve Education juga terus berupaya untuk

memperluas jangkauannya ke wilayah-wilayah baru, sejalan dengan

komitmennya untuk menyediakan pendidikan berkualitas yang mudah diakses

semua orang di seluruh dunia.



Bahasa Inggris



Aldi Rizaldi Azha, Guru di SMKN 1 Katapang, Jawa Barat, mengatakan, program dari Solve Education ini sangat baik karena dapat meningkatkan kemampuan bahasa Inggris murid dengan cara yang lebih menyenangkan.

Laurent Ndayishimiye, salah satu pelajar dari Rwanda juga mengapresiasi

program Solve Education yang diikutinya. "Sebelumnya, saya kesulitan

untuk berkomunikasi dalam bahasa Inggris dengan orang lain, kemampuan

mendengarkan, dan berbicara saya juga terbatas. Namun, setelah belajar

melalui program Solve Education, sekarang saya mampu berkomunikasi

secara efektif dengan orang-orang yang berbeda. Senang sekali," ujarnya.

Salah satu mitra Solve Education yang beroperasi di Hongkong, Tsang Ho

Yin Vincent, Center-in-Charge dari Asosiasi The Boys’ and Girls’ Clubs juga melihat ada peningkatan motivasi dan hasil belajar pada anak-anak didiknya. "Kami menantikan rencana masa depan Solve Education untuk menggabungkan kegiatan pembelajaran yang menyenangkan dan menarik bagi anak-anak melalui aplikasi pendidikan dari Solve Education," katanya.

Pada 2023 ini, Solve Education berencana untuk meluncurkan versi baru Ed the Learning Bot. Selain itu juga memproduksi ulang dan menyebarkan modul Learning How to Learn oleh Prof. Barbara Oakley untuk anak-anak muda Indonesia.

Learning How to Learn adalah salah satu kursus paling populer di

Coursera yang menawarkan akses ke teknik belajar yang digunakan oleh

para ahli dalam berbagai disiplin ilmu, mulai dari seni dan musik hingga

matematika dan sains.

Melalui modul ini, peserta didik dapat menguasai topik baru, mengubah

cara berpikir mereka, dan meningkatkan kehidupan mereka. Solve Education sangat bangga dipercaya untuk menjadi bagian dari proyek ini dan menantikan peluncuran seri video pembelajaran pada paruh kedua tahun 2023.

Untuk melihat lebih detail tentang pencapaian Solve Education, Anda

dapat membaca laporan tahunan lengkap di tautan berikut:

https://solveeducation.org/annual-report-2022/. (N-2)