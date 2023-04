Rayakan Lebaran dengan Taburan Promo Istimewa di  Artotel Suites Mangkuluhur Jakarta

MENYAMBUT Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah, Artotal Suites Mangkuluhur - Jakarta menebar beragam promo istimewa dan menarik bagi para tamu yang menginap di momen Hari Kemenangan tahun ini. Melalui program promo Enchanting Lebaran, Anda sudah bisa merasakan kemewahan, keunikan dan kenikmatan tersendiri bermalam di Artotel Suites Mangkuluhur - Jakarta.

Cukup dengan membayar Rp2.000.000 net untuk menginap di Artsy Studio atau Rp1.600.000 net untuk Tipe Kamar Classic Studio selama 2 hari 1 malam, Anda juga akan dijamu dengan sensasi kenikmatan rasa melalui sajian kuliner terbaik di Rayakan Rasa Lebaran Buffet. Kenikmatan rasa tersebut juga akan Anda dapatkan saat sarapan pagi di Beranda Café untuk 2 orang.

Tidak Cuma itu, buat Anda yang ingin lebih lama dimanjakan melalui pelayanan terbaik Artotel Suites Mangkuluhur - Jakarta, hadir paket menginap 3 hari 2 malam mulai dari Rp3.000.000 net untuk tipe kamar Artsy Studio dan Rp1.800,000 untuk tipe kamar Classic Studio, termasuk sarapan pagi untuk 2 orang.

Adapun periode pemesanan dan menginap tersedia di tanggal 12 April hingga 1 Mei 2023*, untuk informasi dan pemesanan dapat melalui artotelgroup.com, telepon ke 021-5268833 atau melalui WA ke 081388827803.

“Kami pastikan, Anda akan selalu memperoleh pelayanan terbaik kami, termasuk di momen spesial Hari Kemenangan, setelah satu bulan penuh menjalankan Ibadah Suci Ramadan. Kami juga sudah menyiapkan sajian kuliner khusus yang pastinya nikmat dan menggugah selera melalui racikan resep dan olahan para chef terbaik kami,” ujar Djulkarnain, selaku General Manager Artotel Suites Mangkuluhur - Jakarta.

Artotel Suites Mangkuluhur - Jakarta juga menyiapkan promo istimewa untuk F&B, melalui program Rayakan Rasa Lebaran Buffet di Beranda Cafe. Cukup dengan harga Rp288.000 nett/orang, Anda sudah bisa menikmati puluhan sajian makanan khas Lebaran yang menggugah selera, mulai dari menu pembuka hingga menu penutup lengkap dengan live cooking oleh Executive Chef Artotel Suites Mangkuluhur - Jakarta.

“Dapatkan juga penawaran spesial Pay 5 Get 6 untuk pemesanan Rayakan Rada Lebaran Buffet pada Hari Lebaran hari 1 dan ke 2 mulai pukul 11.00 WIB hingga pukul 15.00 WIB. Untuk informasi dan pemesanan dapat melalui Beranda Cafe di nomor telepon 08138882780,” tambah Djulkarnain meyakinkan. (S-3)