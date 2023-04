Omega Hotel Management - Cordela Hotel Berbagi Keberkahan Beri 1000 Takjil

BULAN Ramadan merupakan bulan suci yang dirindukan oleh umat muslim di seluruh dunia. Bulan yang penuh dengan keberkahan ini juga menjadi momen yang tepat untuk saling berbagi kebaikan dan menunjukkan empati kepada sesama.

Dalam rangka menyambut bulan suci ini, Omega Hotel Jakarta mengadakan program "Omega Hotel Berbagi Keberkahan" dengan membagikan 1.000 tajil kepada masyarakat sekitar hotel.

Program "Omega Hotel Berbagi Keberkahan" merupakan bentuk kepedulian Omega Hotel terhadap masyarakat sekitar dan juga sebagai wujud syukur atas berkah yang diberikan pada bulan Ramadan ini.

Kegiatan ini sudah dilaksanakan serentak di semua 18 unit hotel Omega Hotel Management pada Selasa, 11 maret 2023.

Acara ini di ikuti oleh semua unit hotel yang tergabung dalam Omega Hotel Management di mana semua unit hotel yang diluar kota ikut memriahkan dan turun kejalan dalam memberikan kebaikan di bulan penuh berkah ini.

Program Dapat Bantu Masyarakat Sekitar

"Kami berharap dengan adanya program ini, dapat membantu masyarakat sekitar yang membutuhkan dalam memenuhi kebutuhan berbuka puasa mereka. Semoga kegiatan ini dapat memberikan manfaat yang besar bagi mereka yang membutuhkan," ujar Ditha Fitriana, Corporate Marcom & PR Manager Omega Hotel management.

Omega Hotel selalu berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik dan turut serta dalam berpartisipasi dalam memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar.

Semoga program "Omega Hotel Berbagi Keberkahan" ini dapat menjadi inspirasi bagi kita semua untuk saling berbagi kebaikan di bulan suci Ramadan.

Cordela hotel telah meraih beberapa penghargaan seperti Trip Advisor Certificate of Excellent, Traveloka Exceptional Guest experience Value, Pegi-Pegi Best In Service Hotel Exclusive Award, Agoda Customer Review Award dan banyak lagi.

Sedang Kembangkan Aplikasi Digital

Dalam Pengambangan beberapa unit hotel Cordela, Omega Hotel Management saat ini juga sedang mengembangkan aplikasi digital yang dapat membantu customer dalam melakukan pemasanan kamar dengan harga yang cukup menarik dan bersaing.

Aplikasi Super Apps ini nantinya akan mempunyai beberapa fitur pendukung yang dapat mengakomodasi kebutuhan tamu hanya melalui ganggaman tangan.

Cordela Hotel juga selalu memberikan promo-promo menarik setiap bulannya untuk harga kamar, paket makan maupun acara- acara penting yang akan diadakan oleh para Bleisure.

Bleisure travelers juga dapat melakukan booking hotel melalui website www.omegahotelmanagement.com ataupun Mobile app My Cordela yang dapat di-download dari Google Play untuk mendapatkan harga terbaik atau melalui Customer Relation kami di nomor whatsapp 0812.13050000. (RO/S-4)