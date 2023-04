Kumpulan 25 Ucapan Selamat Lebaran Berbahasa Inggris Penuh Makna

UCAPAN selamat Hari Raya Idul Fitri saat ini bisa dikirim lewat berbagai cara. Ada yang menggunakan kalimat sederhana, adapula yang mengunakan kalimat indah penuh makna.

Namun, kini ucapan selamat idul fitri juga bisa diungkapkan lewat bahasa inggris.

Kali ini Media Indonesia mencoba merangkum kumpulan Ucapan Selamat Idul Fitri 2023 bahasa Inggris lengkap dengan terjemahannya. Semoga bisa membantu sobat Media Indonesia mengirim pesan Ucapan selamat Hari Raya Idul Fitri pada teman, rekan, sahabat dan lainnya.

Baca juga: Ini 15 Ucapan Idul Fitri 2022 untuk Keluarga, Sahabat, dan Teman Dekat

1. As we celebrate this joyous occasion of Eid al-Fitr, I ask for your forgiveness for any hurtful words or actions that I may have committed. May this Eid bring peace and happiness to our hearts.

Artinya: Karena kini kita merayakan kebahagiaan Hari Raya Idul Fitri, saya meminta maaf atas kata-kata atau tindakan yang mungkin telah menyakiti Anda. Semoga Hari Raya ini membawa kedamaian dan kebahagiaan dalam hati kita.

Baca juga: Perbedaan 1 Syawal, Menteri Agama Minta Pemerintah Daerah Akomodir Fasilitas Umum untuk Salat Idul Fitri

2. May the spirit of Eid al-Fitr fill your heart with joy and bring you closer to your loved ones. On this special occasion, I apologize for any wrongs I may have done and ask for your forgiveness. Let us celebrate this day with happiness and unity.

Artinya: Semoga semangat Hari Raya Idul Fitri memenuhi hati Anda dengan kebahagiaan dan membawa Anda lebih dekat dengan orang yang Anda sayangi. Pada kesempatan yang istimewa ini, saya memohon maaf atas segala kesalahan yang mungkin telah saya perbuat. Mari kita merayakan hari ini dengan kebahagiaan dan persatuan.

3. Let's embrace the spirit of forgiveness and ask for each other's forgiveness on this holy day of Eid al-Fitr. May our hearts be filled with happiness. Eid Mubarak!

Artinya: Mari kita merangkul semangat pengampunan dan meminta maaf satu sama lain di hari suci Hari Raya Idul Fitri ini. Semoga hati kita dipenuhi dengan kebahagiaan. Selamat Hari Raya Idul Fitri!

4. On this blessed day of Eid al-Fitr, I extend my heartfelt apologies for any wrongdoing or mistake that I may have committed. May Allah bless us with love, joy, and peace.

Artinya: Di hari yang diberkati ini, Hari Raya Idul Fitri, saya memohon maaf dengan tulus hati atas kesalahan atau kesalahan yang mungkin telah saya lakukan. Semoga Allah memberkati kita dengan cinta, kebahagiaan, dan kedamaian.

5. May the light of Eid al-Fitr illuminate our souls and bring peace to our hearts. I apologize for any wrongdoing and seek your forgiveness. Let us celebrate this day with love and forgiveness.

Artinya: Semoga cahaya Hari Raya Idul Fitri menerangi jiwa kita dan membawa kedamaian dalam hati kita. Saya meminta maaf atas kesalahan apa pun dan memohon pengampunan Anda. Mari kita merayakan hari ini dengan cinta dan pengampunan.

6. On this auspicious occasion of Eid al-Fitr, I apologize for any mistake or wrongdoing that may have hurt you in any way. Let us start this new chapter with forgiveness and love. Eid al-Fitr Mubarak.

Artinya: Di kesempatan yang mulia ini, pada Hari Raya Idul Fitri, saya memohon maaf atas kesalahan atau kesalahan yang mungkin telah menyakiti Anda dengan cara apapun. Mari kita memulai babak baru ini dengan pengampunan dan cinta. Selamat Hari Raya Idul Fitri.

7.May Allah bless you on this auspicious day of Eid, and may it be a new beginning of greater prosperity, success, and happiness. Eid Mubarak!

Artinya: Semoga Allah memberkati Anda di hari yang mulia Idul Fitri, dan semoga ini menjadi awal yang baru dari kemakmuran, keberhasilan, dan kebahagiaan yang lebih besar. selamat Hari Raya Idul Fitri!

8. Eid ul-Fitr Mubarak. May Allah shower his mercy and blessings upon us and accept our fasts and prayers on this Eid.

Artinya: Selamat Idul Fitri. Semoga Allah melimpahkan rahmat dan berkah-Nya atas kita dan menerima puasa dan doa kita di Idul Fitri ini.

9. May the spirit of Idul Fitri fill your heart with happiness and peace. Eid Mubarak!

Artinya: Semoga semangat Idul Fitri mengisi hati Anda dengan kebahagiaan dan kedamaian. selamat Hari Raya Idul Fitri!

10. Wishing you joy and prosperity on the occasion of Idul Fitri. May Allah accept all your good deeds. Eid Mubarak!

Artinya: Semoga Anda mendapatkan kebahagiaan dan kemakmuran pada Hari Raya Idul Fitri. Semoga Allah menerima semua amal baik Anda. selamat Hari Raya Idul Fitri!

11. May the blessings of Allah bring you joy this Eid and always. Eid al-Fitr Mubarak

Artinya: Semoga berkah Allah membawa kebahagiaan untuk Anda pada Idul Fitri ini dan selalu sepanjang waktu. selamat Hari Raya Idul Fitri.

12. Let us celebrate the joyous occasion of Idul Fitri with forgiveness and compassion towards others. Eid Mubarak!

Artinya: Mari kita merayakan kesempatan yang penuh kebahagiaan Idul Fitri dengan memaafkan dan berbelas kasihan terhadap orang lain. Selamat Hari Raya Idul Fitri!.

13. May the magic of this Eid bring lots of happiness in your life. Eid Mubarak!

Artinya: Semoga keajaiban Idul Fitri membawa banyak kebahagiaan dalam hidup Anda. Selamat Idul Fitri!

14. On this joyous occasion of Eid al-Fitr, I humbly ask for your forgiveness for any wrongs that I may have done. May this day bring blessings, happiness, and love to our lives.

Artinya: Di kesempatan suci Hari Raya Idul Fitri ini, saya dengan rendah hati memohon maaf atas kesalahan apa pun yang mungkin telah saya lakukan. Semoga hari ini membawa berkah, kebahagiaan, dan cinta dalam kehidupan kita.

15. Let us all forgive and forget past mistakes and start afresh on this auspicious day of Eid al-Fitr. I apologize for any hurt I may have caused you and ask for your forgiveness. Eid Mubarak and happy holiday.

Artinya: Mari kita semua memaafkan dan melupakan kesalahan di masa lalu dan memulai yang baru di kesempatan mulia Hari Raya Idul Fitri ini. Saya memohon maaf atas segala yang telah saya lakukan yang mungkin telah menyakiti Anda dan meminta maaf. Selamat Hari Raya Idul Fitridan selamat menikmati liburan.

16. May the blessings of Allah fill your life with happiness and joy on this day of Eid al-Fitr. I seek your forgiveness for any wrongdoing and pray for our continued friendship. Eid Mubarak.

Artinya: Semoga berkah Allah mengisi kehidupan Anda dengan kebahagiaan dan kegembiraan di hari nan suci Hari Raya Idul Fitri ini. Saya memohon maaf atas kesalahan dan berdoa untuk kelanjutan persahabatan di antara kita. Selamat Hari Raya Idul Fitri.

17. Eid al-Fitr is a day of joy, forgiveness, and new beginnings. On this day, I apologize for any hurtful actions or words I may have said and ask for your forgiveness. May this day bring peace and happiness to our hearts.

Artinya: Hari Raya Idul Fitri adalah hari kegembiraan, pengampunan, dan awal yang baru. Pada hari ini, saya meminta maaf atas tindakan atau kata-kata yang mungkin telah menyakiti Anda dan saya memohon maaf. Semoga hari ini membawa kedamaian dan kebahagiaan dalam hati kita.

18. As we celebrate the end of Ramadan and the beginning of Eid al-Fitr, I apologize for any wrongs that I may have done and ask for your forgiveness. May Allah bless us with joy, love, and peace on this special day.

Artinya: Karena kita merayakan akhir Ramadan dan awal Idul Fitri, saya memohon maaf atas segala kesalahan yang mungkin telah saya perbuat dan meminta maaf. Semoga Allah memberkati kita dengan kebahagiaan, cinta, dan kedamaian di hari yang istimewa ini.

19. On this blessed occasion of Eid al-Fitr, I seek your forgiveness for any mistakes or wrongs I have done. May this day bring you and your family joy, love, and peace. Eid al-Fitr Mubarak!

Artinya: Di kesempatan Hari Raya Idul Fitri ini, saya memohon maaf atas kesalahan yang telah saya lakukan. Semoga hari ini membawa kebahagiaan, cinta, dan kedamaian bagi Anda dan keluarga. Selamat Hari Raya Idul Fitri!

20. May Allah's blessings be with you on this special day of Eid al-Fitr. I ask for your forgiveness for any mistakes or offenses that I may have committed. Eid al-Fitr Mubarak, sending warm hugs to you and all the fam.

Artinya: Semoga berkah Allah bersama Anda pada hari istimewa Hari Raya Idul Fitri ini. Saya meminta maaf atas segala kesalahan atau kejahatan yang mungkin telah saya lakukan. Selamat Hari Raya Idul Fitri, peluk hangat untuk Anda dan seluruh keluarga.

21. Eid al-Fitr is a day of celebration and forgiveness. On this occasion, I apologize for any wrongs that I may have done and ask for your forgiveness. May Allah bless you with happiness and peace. Eid al-Fitr Mubarak.

Artinya: Di kesempatan ini, saya memohon maaf atas segala kesalahan yang mungkin telah saya perbuat. Semoga Allah memberkati kamu dengan kebahagiaan dan kedamaian. Selamat Hari Raya Idul Fitri.

22. As we celebrate Eid al-Fitr, I would like to apologize for any mistakes, shortcomings, or misunderstandings that may have occurred between us. May Allah bless us with peace and understanding. Eid al-Fitr Mubarak.

Artinya: Saat kita merayakan Hari Raya Idul Fitri, saya ingin meminta maaf atas segala kesalahan, kekurangan, atau kesalahpahaman yang mungkin terjadi antara kita. Semoga Allah memberkati kita dengan kedamaian dan rasa saling mengerti. Selamat Hari Raya Idul Fitri!

23. Eid al-Fitr is a day of celebration and forgiveness. On this occasion, I apologize for any wrongs that I may have done and ask for your forgiveness. May Allah bless you with happiness and peace. Eid al-Fitr Mubarak.

Artinya: Di kesempatan ini, saya memohon maaf atas segala kesalahan yang mungkin telah saya perbuat dan meminta maafmu. Semoga Allah memberkati kamu dengan kebahagiaan dan kedamaian. Selamat Hari Raya Idul Fitri

24. As we celebrate Eid al-Fitr, I would like to apologize for any mistakes, shortcomings, or misunderstandings that may have occurred between us. May Allah bless us with peace and understanding. Eid al-Fitr Mubarak.

Artinya: Saat kita merayakan Hari Raya Idul Fitri, saya ingin meminta maaf atas segala kesalahan, kekurangan, atau kesalahpahaman yang mungkin terjadi antara kita. Semoga Allah memberkati kita dengan kedamaian dan rasa saling mengerti. Selamat Hari Raya Idul Fitri.

25.Eid Mubarak to you and your loved ones! Have a safe and joyous Eid al-Fitr!

Artinya: Selamat Hari Raya Idul Fitri untuk Anda dan orang yang Anda cintai! Semoga Idul Fitri yang aman dan menyenangkan! (Z-10)