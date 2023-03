What Time is It? Cara Membaca Jam dalam Bahasa Inggris

CARA membaca jam dalam Bahasa Inggris mungkin dapat membuat Anda bingung. Mulai dari perbedaan AM dan PM, hingga menggunakan kata-kata yang ‘anti-mainstream’.

AM adalah singkatan dari ‘Ante Meridiem' dengan arti ‘Before Midday' atau sebelum tengah hari yang dimulai sejak 00:00 - 11:59, sedangkan PM singkatan dari ‘Post Meridiem', dalam bahasa Inggris disebut juga dengan ‘After Midday' atau setelah tengah hari yang dimulai pada 12:00 - 23:59.

Beberapa format penulisan AM dan PM:

Baca juga: Contoh Kata Kerja (Verb) dalam Bahasa Inggris dan Artinya

10 PM (Huruf kapital tanpa ‘.’ dan spasi)

10 PM (Menggunakan kapital tanpa ‘.’ dengan spasi)

10 am (Huruf kecil tanpa ‘.’ dengan spasi)

10 a.m. (Huruf kecil disertai ‘.’ dengan spasi)

10:05 p.m. (Huruf kecil disertai ‘.’ dan ‘:’ dengan spasi)

10:15 P.M. / 9.15 P.M (Huruf kapital disertai ‘.’ atau ‘:’ dengan spasi)

Hindari penulisan AM dan PM dengan format berikut ini:

10:00a.m. (Huruf kecil dengan ':' dan '.' tanpa spasi)

10:15p.m. (Huruf kecil dengan ':' dan '.' tanpa spasi)

Baca juga: Pengertian Adjective Clause, Rumus, dan Contoh Kalimat

Kemudian ada istilah “o’clock” yang juga sering digunakan dalam mengucapkan jam dengan Bahasa Inggris.

O'clock adalah cara mengungkapkan jam dalam bahasa Inggris yang bersifat formal. Istilah o’clock digunakan ketika jarum jam panjang merujuk pada angka 12. Kalau dalam bahasa Indonesia, o’clock diartikan juga dengan ‘tepat’, alias tidak kurang atau tidak lebih. Berarti, tepat menunjukkan jam tertentu.

Misalnya jam menunjukkan pukul 08:00, maka Anda bisa membacanya dengan eight o'clock. Contoh lain, ketika jarum jam tepat di angka 21:00, cukup sebutkan twenty one o'clock. Selain itu, kalau Anda sudah menggunakan AM atau PM, maka tidak perlu lagi menambahkan o'clock di belakangnya. Contoh, 04:00 AM dibaca denga four AM saja sudah cukup, tidak usah menjadi four AM o'clock.

Selain itu, ada juga istilah “past” dan “after”, contohnya ketika Anda ingin memberitahu waktu menunjukkan pukul 9:00 lewat 10 menit, kamu dapat mengatakan: “It's ten past nine.” Atau, Anda bisa memberitahu waktu menunjukkan pukul 7:00 lewat 20 menit dengan mengatakan: “It's twenty after seven.”

Contoh Penggunaan Past dalam Kalimat Bahasa Inggris “Can you believe it? It's fifteen past twelve already!”

Contoh Penggunaan After dalam Kalimat Bahasa Inggris “I should probably go home now. It's ten past eleven already, I'll see you tomorrow.”

Contoh lainnya adalah ketika Anda ingin memberitahu waktu menunjukkan pukul 11:40, Anda dapat mengatakan: “It's twenty to twelve” atau yang dalam bahasa Indonesia berarti “pukul 12 kurang 20 menit.” Angka 20 sendiri didapatkan dari mengurangi 60 (total menit dalam satu jam) dengan 40.

Selanjutnya, ada till yang memiliki arti “menuju”. Contohnya, ketika Anda ingin memberitahu waktu menunjukkan pukul 10:50, Anda dapat mengatakan: “It's ten till eleven” atau yang dalam bahasa Indonesia berarti “10 menit menuju pukul 11.” Dalam hal ini, angka 10 didapatkan dari mengurangi 60 (total menit dalam satu jam) dengan 50.

Contoh Penggunaan To dalam Kalimat Bahasa Inggris

“You forgot to bring your watch, did you? By the way, It's ten to nine (8:50).”

Contoh Penggunaan Till dalam Kalimat Bahasa Inggris

“I honestly can't wait for the concert to start. It's only ten till four (15:50).”

Kemudian ada “A quarter and a half” dengan contoh ketika Anda ingin memberitahu bahwa waktu menunjukkan pukul 10:15, Anda dapat mengatakan: “Quarter past ten” atau yang dalam bahasa Indonesia berarti “Pukul 10 lewat 15 menit.”

Atau, ketika Anda ingin memberi tahu bahwa masih tersisa 45 menit sebelum jam 11, Anda dapat mengatakan “Quarter to eleven” atau yang dalam bahasa Indonesia berarti “Pukul 11 kurang 15 menit.”

Kedua, a half artinya setengah atau dari satu jam sama dengan setengah jam atau “30 menit” atau “lewat 30 menit.” Contohnya, ketika Anda ingin memberitahu bahwa waktu menunjukkan pukul 6:30, Anda dapat mengatakan “Half past six” atau yang dalam bahasa Indonesia berarti “Pukul 6 lewat 30 menit.”

Contoh Penggunaan A Quarter dalam Kalimat Bahasa Inggris

Jin: “Suga, I forgot to wear my watch. Could you please tell me what time it is on your watch?”

Suga: “Sure, Jin. It is quarter past eight.”

Contoh Penggunaan A Half dalam Kalimat Bahasa Inggris

“I can't believe it. It's half past nine already.”

Cara paling sederhana untuk mengucapkan jam dalam Bahasa Inggris yaitu dengan membaca jam dan menitnya saja.

Contoh Penggunaan Jam dan Menit dalam Kalimat Bahasa Inggris “I should leave now. It's twelve-thirty in the morning already.” (Z-3)