AmPm Berkolaborasi dengan Nathan Hartono di Tokyo On My Mind

SEJAK melakukan debut pada 2017 lewat single Best Part of Us, duo elektronik bertopeng asal Jepang, AmPm, telah mengumpulkan banyak penggemar di seluruh dunia. Kini, lima tahun sejak debut mereka, AmPm siap merilis album full-length pertama mereka dengan tema perjalanan. Kepingan pertama dari album tersebut telah dirilis yaitu single berjudul Tokyo On My Mind (feat. Nathan Hartono).

Lagu ini merupakan hasil kolaborasi AmPm dengan Nathan Hartono, musisi dan aktor asal Singapura yang populer di Asia. Nathan menyanyikan lirik yang seolah membawa pendengar berjalan-jalan pada pagi hari di Kota Tokyo, diiringi dengan musik dance khas AmPm yang penuh nuansa suka cita.

"Kami sangat senang bisa merilis lagu pertama dari album ini bersama Nathan," ujar AmPm. "Suara Nathan benar-benar mengungkapkan perasaan yang membangkitkan semangat untuk kembali memulai perjalanan ke sebuah tempat baru, dan perasaan segar yang kita alami ketika tiba di suatu tempat baru. Suara Nathan yang hangat dan lembut benar-benar memperkuat makna lagu ini dengan lebih jauh."

"Aku sangat senang ketika AmPm memintaku menulis lagu tentang Tokyo. Kota Tokyo selalu memenuhi hati dan jiwaku dengan keajaiban setiap kali aku pergi kesana," ungkap Hartono. "Semua yang aku lihat dan alami di Tokyo terasa sangat aneh dan misterius, dan aku merasa seperti ada begitu banyak kemungkinan dan hal di dunia ini yang tidak aku ketahui. Aku sangat ingin berjalan-jalan di Tokyo lagi dan masuk ke sebuah dunia yang bisa aku eksplorasi sepuasnya. Namun karena situasi dunia saat ini, aku belum bisa berkunjung lagi. Tapi aku akan dengan sabar menunggu, dengan Tokyo yang selalu ada di pikiranku.

Nathan juga tampil di video behind-the-scenes dari sesi rekaman Tokyo On My Mind, yang akan segera dirilis pada 25 Juni.

Daftar negara-negara yang paling sering mendengarkan musik dari AmPm berdasarkan angka streaming termasuk Taiwan #3, Indonesia #5, Malaysia #6, dan Filipina #12.

Sedangkan Nathan Hartono termasuk Taiwan #1, Malaysia #2, Indonesia #4, Singapura #5, Vietnam #7, India #8, Thailand #9, dan Filipina #11. (RO/OL-1)