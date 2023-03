Rejuran Indonesia Academy Perkuat Keterampilan dalam Kesehatan Kulit

REJURAN Indonesia Academy menyediakan program pelatihan dasar dan lanjutan oleh profesional bersertifikat. Tujuannya membantu pengguna Rejuran di Indonesia untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang produk dan memperkuat keterampilan dalam kesehatan kulit dan estetika.

Platform pembelajaran eksklusif bagi pengguna Rejuran di Indonesia itu didirikan idsMED Aesthetics Indonesia bekerja sama dengan PharmaResearch Co Ltd. Ini merupakan wujud komitmen idsMED Aesthetics Indonesia untuk selalu menghadirkan inovasi dan solusi estetika unggulan untuk konsumen.

"Kami (idsMED Indonesia) bangga menjalin kemitraan kuat dengan PharmaResearch Co Ltd sebagai distributor eksklusif mereka untuk produk Rejuran di Indonesia dan bekerja sama untuk menggelar Rejuran Indonesia Academy," ujar Ramli Laukaban sebagai Managing Director & SVP idsMED Indonesia.

Baca juga: Women's Day: Kesetaraan Gender Harus Terus Diwujudkan

Hal serupa juga disampaikan oleh Rae Jun Jung sebagai Executive PharmaResearch dan Director of Global Business Dept. "Memasuki tahun ke-5 kemitraan kami, PharmaResearch Co Ltd. dan idsMED Indonesia sangat bersemangat untuk terus berinovasi dan melanjutkan berbagai kegiatan, memberikan edukasi tentang manfaat polinukleotida yang diproduksi oleh DOT (DNA Optimizing Technology)," tutur Rae Jun Jung.

Tujuan dari pelatihan itu ialah membangun key opinion leader (KOL) yang kompeten dari para profesional medis Indonesia untuk memberikan edukasi tentang Rejuran. Dengan dukungan dari PharmaResearch Co Ltd dan KOL global, Rejuran Indonesia Academy mengundang para master trainers and certified injector trainers agar tidak hanya dapat menyebarluaskan manfaat dari polinukleotida yang diproduksi menggunakan DNA Optimizing Technology (DOT).

Baca juga: Gandeng Dua Universitas, Apotek Wellings Kembangkan Kualitas SDM Farmasi

Selain itu, mereka akan memberikan laporan klinis baru. Dengan begitu, program pelatihan ini akan membantu pengguna produk Rejuran, termasuk para KOL memahami produk dengan lebih dalam dan menjelaskan manfaatnya kepada masyarakat luas. "Kami percaya program pelatihan ini akan menjadi manfaat besar bagi semua profesional medis di Indonesia dan membantu mereka memberikan perawatan dan pengobatan terbaik untuk pasien mereka," ungkap Marisa Theresia, Head of idsMED Aesthetics Indonesia. (RO/Z-2)