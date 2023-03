Kiehl’s Hadirkan Inovasi Perawatan Kulit yang Dipersonalisasi

RITEL produk perawatan kuli asal Amerika Serikat (AS) Kiehl’s, Kamis (2/3) meluncurkan kampanye terbaru, “We Skincare About You Since 1851”

untuk konsumen di Indonesia.

Didirikan pada tahun 1851, Kiehl’s berawal dari sebuah apotek di New York City, AS, yang menawarkan produk perawatan kulit dengan inovasi sains dan layanan konsumen yang

dipersonalisasi (skincare, science, service).

Kampanye terbaru ini diperkenalkan melalui rangkaian acara untuk konsumen dengan berbagai elemen unik khas New York, “Kiehl’s Subway 1851”, yang diadakan di Mall

Senayan City, Jakarra, hingga 12 Maret 2023.

Venny Septianita, Brand GM, Kiehl’s Indonesia menjelaskan bahwa kampanye We Skincare About You Since 1851 merupakan penegasan bahwa Kiehl’s selalu membawa semangat “care” dari “skincare”.

Selama lebih dari 170 tahun yang lalu, Kiehl’s terus menghadirkan apothecary skincare dengan efikasi yang optimal, layanan yang dipersonalisasi di seluruh butik Kiehl’s, dan memiliki komitmen untuk berkontribusi kepada komunitas.

Kiehl's melakukan transformasi dalam sustainability dengan produk dan formulasi yang lebih ramah lingkungan.

Hadir di Indonesia sejak tahun 2009, Kiehl’s telah bertumbuh bersama dengan skincare community di Indonesia dan menyediakan perawatan kulit yang optimal dan menjawab kebutuhan unik masing-masing individu.

Memiliki kulit yang tampak sehat dan bersinar dapat meningkatkan rasa percaya diri dan mencerahkan suasana hati. Merawat kesehatan kulit sangatlah penting," kata Venny dalam kegterangan, Kamis (2/3).

Dengan banyaknya pilihan produk yang menawarkan perawatan untuk berbagai kebutuhan kulit, tidak heran konsumen kerap bingung dan kewalahan dalam memilih

produk perawatan yang tepat.

"Bahkan konsumen mendambakan punya “skin advisor” pribadi, layaknya expertfriend yang paling mengerti kebutuhan sahabat terdekatnya," katanya.

“Kiehl’s menghadirkan Kiehl’s Skin Pro, konsultan terlatih yang berdedikasi untuk menentukan perawatan kulit yang dipersonalisasi sesuai karakteristik dan kebutuhan kulit tiap individu, sehingga membuat konsumen merasa seperti memiliki ‘skin advisor’ pribadi," paparnya.

Dilengkapi dengan perangkat teknologi terbaik Derma Reader yang dapat mengidentifikasi delapan permasalahan kulit serta memberikan healthy skin assessment yaitu alat yang

mengidentifikasi tingkat skin barrier dan hidrasi kulit.

"Berbekal kemampuan analisis yang didapat dari pelatihan profesional dan perangkat teknologi untuk analisa kulit (BeautyTech), Kiehl’s Skin Pro dapat membantu

konsumen mendapatkan kulit yang tampak sehat terawat dan selalu segar,” jelas Venny.

Melanie Masriel, Chief of Corporate Affairs L’Oreal Indonesia menambahkan bahwa konsumen baru di dunia kecantikan menuntut lebih banyak personalisasi.

"L’Oréal telah mendorong transformasi digital yang besar melalui penggabungan sains dan teknologi. Salah satu inovasi L'Oréal Beauty Tech adalah Kiehl’s Derma

Reader Pro, sebuah perangkat yang memberikan secara langsung analisa mendalam terhadap 4 isu di permukaan kulit," jelasnya.

"Empat ius yaitu: kerutan dan garis halus, tekstur, noda dan pori-pori membesar; serta 4 isu di subpermukaan kulit, yaitu: kemerahan, noda kecoklatan, kerusakan akibat sinar UV dan pori-pori tersumbat," katanya.

.Yogi Saputra sebagai Kiehl’s Skin Pro Senayan City,mengatakan, .“Kami mengikuti program pelatihan intensif untuk bisa menyelesaikan sertifikasi Kiehl’s Skin Pro."

"Selain diberi wawasan seputar bahan-bahan alami sebagai bahan untuk perawatan kulit, kami juga mendapat pengetahuan mendalam tentang masalah kulit wajah, teknologi perawatan, hingga cara berkomunikasi kepada konsumen,” ujae Yogi. (RO/OL-09)