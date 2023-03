RI Perkuat Pilar Pendidikan dengan Inggris, Tempatnya Kampus Terbaik Dunia

PADA 1 Maret 2023, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud-Ristek) menyepakati Memorandum of Understanding (MoU) dengan British Council.

MoU itu merupakan upaya untuk memperkuat kerja sama antara Indonesia dan Inggris Raya dalam mendukung world class university atau kampus kelas dunia, pengembangan pengajaran dan pembelajaran bahasa Inggris, dan pertukaran budaya Inggris-Indonesia.

"Penandatanganan MoU pada hari ini menjadi tonggak penting dalam perjalanan kemitraan Indonesia-Inggris," ujar Sekretaris Jenderal Kemendikbud-Ristek, Suharti.

Dalam catatan Media Indonesia, Inggris memiliki rekam jejak yang cemerlang di bidang pendidikan tinggi. Negara ini menempati urutan pertama universitas terbaik dunia versi Times Higher Education World University Rankings atau THE WUR 2023.

University of Oxford di Inggris menjadi juara bertahan di peringkat pertama universitas terbaik di dunia versi THE WUR untuk tujuh kali berturut-turut. Jumlah mahasiswa internasional di kampus ini mencapai 42%.

Di posisi kedua ada Harvard University dari Amerika Serikat dengan jujmlah mahasiswa internasional sebanyak 25%.

Di peringkat ketiga ada University of Cambridge dari Inggris , naik dari peringkat 5 di tahun lalu. Jumlah mahasiswa internasional di sana mencapai 39%.

Pada THE WUR 2023, daftar 10 besar universitas terbaik menempatkan tiga perguruan tinggi Inggris dan tujuh lainnya dari Amerika Serikat.

Pemeringkatan ini dilakukan terhadap 1.779 kampus di 104 negara dan region. THE WUR 2023 menilai kampus dengan penelitian intensif di semua misi intinya, yaitu teaching (pengajaran), research (penelitian), transfer knowledge (transfer pengetahuan), dan international outlook.

Dikutip dari laman Times Higher Education (THE), Harvard University menjadi pemuncak di pilar teaching (lingkungan pengajaran). Adapun University of Oxford memimpin di pilar riset. Sementara itu, Macau University of Science and Technology menjadi pemuncak di pilar internasional. (H-2)