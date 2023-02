Ini Ucapkan Selamat Hari Perempuan Sedunia dalam Bahasa Inggris

HARI perempuan sedunia atau International Women's Day diperingati setiap tanggal 8 Maret. Hari perempuan dirayakan dengan tujuan memperingati jerih payah, kerja keras serta peranan tiap wanita yang sudah berjasa dalam hidup kita bagus politik, ekonomi, ataupun sosial.

Salah satu historis atau sejarah yang berkaitan dengan peringatan hari perempuan ialah momen Kebakaran Pabrik Triangle Shirtwaist di Newyork pada tahun 1911 yang sudah menewaskan 140 perempuan.

Berangkat dari salah satu cerita itu, sejarah mencatat perempuan memiliki andil penting dalam pembangunan bangsa. Sebut saja R.A. Kartini, pahlawan emansipasi perempuan dan perempuan lain yang berkontribusi dengan cara masing-masing untuk mewujudkan kehidupan yang lebih baik.

Maka, bukan suatu hal yang berlebihan jika terdapat hari spesial untuk mengapresiasi kaum Hawa. Anda dapat turut meramaikan peringatan Hari Perempuan dengan membagikan ucapan manis dan inspiratif.

Berikut ini adalah ucapan selamat Hari Perempuan Sedunia. Berikut kumpulan ucapan berbahasa inggris

1. “I do not wish women to have power over men, but over themselves” - Mary Shelley

(Saya tidak ingin wanita memiliki kekuasaan atas pria, tapi atas diri mereka sendiri).

2. “A woman has the power to create, mold and nurture. She may be soft, but her voice has a sense of determination. Her shoulders may be delicate, but then can carry the burden of their family and work with ease. Do not underestimate the strengths and abilities of a woman – she has seen everything”

(Seorang perempuan memiliki kekuatan untuk menciptakan, membentuk, dan mengasihi. Dia mungkin lembut, tetapi suaranya memiliki keteguhan hati. Bahunya mungkin rapuh, tapi bisa memikul beban keluarga dan pekerjaan dengan mudah. Jangan meremehkan kekuatan dan kemampuan seorang wanita, dia telah melihat segalanya)

3. "You are the most special woman I have ever met. Meeting you is my luck, knowing you is a miracle in my life, and loving you is my choice. Thank you for all the love you give me, I love you. Happy women's day"

(Kamu adalah wanita paling spesial yang pernah aku temui. Bertemu denganmu adalah keberuntunganku, mengenalmu adalah keajaiban dalam hidupku, dan mencintaimu adalah pilihan hidupku. Terima kasih untuk segala cinta yang kau berikan untukku, aku mencintaimu. Selamat hari wanita.)

4. "Without you, I am nothing in this world. Without affection and love from you, maybe I would not be able to live like this. Thank you for all the sacrifices and love you have given me so far. Happy International women's day!"

(Tanpa adanya dirimu, aku bukanlah apa-apa di dunia ini. Tanpa kasih sayang dan cinta darimu, mungkin aku tidak akan bisa hidup seperti ini. Terima kasih atas segala pengorbanan dan cinta yang telah kau berikan untukku selama ini. Selamat hari perempuan sedunia!)

5. “You can do almost anything you put your mind to… You can swim the deepest ocean and climb the highest peak… You can face adversity and still work dauntless. You are strong, beautiful, compassionate…much more than words could ever say. Today is yours as any other day! Happy Women’s Day!”

(Anda dapat melakukan hampir semua hal yang Anda pikirkan… Anda dapat berenang di laut terdalam dan mendaki puncak tertinggi… Anda dapat menghadapi kesulitan dan tetap bekerja dengan keberanian. Anda kuat, cantik, penyayang… lebih dari yang bisa diucapkan oleh kata-kata. Hari ini milikmu seperti hari lainnya! Selamat Hari Perempuan!)

6. “A beautiful woman build strength from troubles, grows stronger with prayers and smiles during distress. You are one of best women. Happy woman's day”

(Seorang wanita cantik yang mebangun kekuatan dari masalah masalah, tumbuh lebih kuat dengan do'a dan tersenyum ketika kesulitan. Kamu adalah salah satu dari wanita wanita terbaik. Selamat hari wanita)

7. “Happy women's day. The age of a woman doesn't mean a thing, like the best tuned are played on the oldest fiddles”

(Selamat hari wanita. Umur dari seorang wanita tidak berarti apapun, seperti setelan terbaik yang dimainkan oleh biola biola tua)

8. “Some gals are very warm, kind and stylish, others are cool and fun too. But, I know someone special who's stand out in any crowd and that's you. Happy women's day”

(Beberapa gadis sangat hangat, baik, dan bergaya dengan apik dan yang lainnya keren juga menyenangkan. Tapi, Aku tahu seseorang spesial yang berdiri di kerumunan apapun dan itu adalah Kamu. Selamat hari perempuan)

9. “Happy women's day. The history of all the times, and of today especially, teaches that women will forgotten if they forget to think about themselves”

(Selamat Hari Perempuan. Sejarah setiap waktu dan terutama hari ini, mengajarkan bahwa perempuan akan dilupakan jika mereka melupakan untuk memikirkan dirinya sendiri)

10. “I fell very lucky and to have friend like you. Happy women's day”

(Aku merasa sangat beruntung dan bahagia memiliki teman seperti mu. Selamat hari perempuan)

11. “You can do almost everything, you put your mind to, you can swim in the deepest ocean and climb the high peak. You are beautiful, strong and compassionate. You are much more than words could I say! Today is yours, as any other days. Happy women's day”

(Kamu hampir bisa melakukan semua hal, kamu pun bisa menaruh pikiranmu, kamu bisa berenang ke dasar samudera dan mendaki hingga puncak tertinggi. Kamu cantik, kuat, dan iba. Kamu lebih dari kata kata yang saya ucapkan! Hari ini milikmu, seperti hari hari lainnya. Selamat hari perempuan)

12. “Happy international women's day! Beautiful woman because of the clarity of the face, sweet woman as beautiful smile, beautiful women for physical beauty, great women because unwavering faith”

(Selamat hari perempuan sedunia! Cantik perempuan karena kejernihan wajah, perempuan manis karena senyuman yang indah, ayu perempuan karena kecantikan lahiriah, hebat perempuan karena keimanan yang teguh).(OL-5)