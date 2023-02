Cordela Hotel Kian Bertumbuh untuk Hadirkan Pengalaman Menginap Tak Terlupakan

BERTEMPAT di Cordela Hotel Senen, Jakarta, Omega Hotel Management mengadakan Media Gathering 2023.

Omega Hotel Management merupakan perusahaan bisnis investasi hospitality di bawah naungan Alfaland Group yang memiliki misi untuk menjadi operator hotel terbesar dan tercepat di Indonesia.

Sebagian bagaian dari Alfaland Group Indonesia, Omega Hotel Management telah didukung sistem yang terintergrasi dengan baik dalam bidang penjualan dan marketing, reservasi dan operasionl di seluruh hotel brand kami.

Omega Hotel Management juga merupakan bagian dari Alfa Cooperations, yang lebih terkenal dengan nama Alfamart sebuah perusahaan besar dalam dunia retail.

Omega Hotel Management, merupakan hotel operator yang telah meluncurkan brand hotel dengan nama Cordela Hotel. Nama Cordela Hotel terinspirasi dari nama bunga Cordelia yang dalam bahasa latin berarti hati yang lembut atau hangat.

Cordela Hotel selalu siap untuk mengakomodasi para Bleisure (Business and Leisure) traveller dengan pengalaman menginap yang extraordinary.

Cordela Hotel saat ini memiliki 18 unit hotel yang tersebar di pulau Jawa, Sumatera dan kedepannya Cordela Hotel akan terus mengembangkan sayap dan berekspansi di wilayah lain seperti Bali dan Kalimantan.

Semua jaringan hotel Cordela juga telah dilengkapi dengan fasilitas High Speed Wifi, AC, Bathroom Amenities, National & International TV Chanel, Safe Deposit Box, serta pilihan laundry dan Room Service. Cordela Hotel juga telah melengkapi fasilitas hotel untuk kebutuhan kegiatan MICE (Meetings, Incentive, Conference & Exhibitions).

Cordela Hotel telah meraih beberapa penghargaan seperti Trip Advisor Certificate of Excellent, Traveloka Exceptional Guest Experience Value, Pegi-Pegi Best In Service Hotel Exclusive Award, Agoda Customer Review Award dan banyak lagi.

Dalam pengembangan beberapa unit hotel Cordela, Omega Hotel Management saat ini juga sedang mengembangkan aplikasi digital yang dapat membantu customer dalam melakukan pemesanan kamar dengan harga yang cukup menarik dan bersaing.

Aplikasi Super Apps ini nantinya akan mempunyai beberapa fitur pendukung yang dapat mengakomodasi kebutuhan tamu hanya melalui genggaman tangan.

Cordela Hotel juga selalu memberikan promo-promo menarik setiap bulanya untuk harga kamar, paket makan maupun acara-acara penting yang akan diadakan oleh para Bleisure.

Bleisure travelers juga dapat melakukan booking hotel melalui website www.omegahotelmanagement.com ataupun Mobile app My Cordela yang dapat di download dari google play untuk mendapatkan harga terbaik atau melalui Customer Relation kami di nomor whatsaap 0812-13050000.

Cordela Hotel Senen saat ini memberikan paket wow wedding package dengan harga yang cukup menarik dan bersaing, yaitu IDR 9.999.000 net /100 pax.

Sebagian besar hotel di bawah naungan Omega Hotel Management telah tersertifikasi C.H.S.E (Clean, Health, Safety, Environment) dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia, sebagai jaminan kepada wisatawan dan masyarakat bahwa produk dan pelayanan yang diberikan hotel sudah memenuhi protokol kebersihan, kesehatan, keselamatan dan kelestarian lingkungan di masa pandemi. (RO/OL-09)