Sambut Hari Kasih Sayang, MS Glow Bagikan Ribuan Bunga

TURUT memeriahkan Hari Kasih Sayang atau Valentine Day yang jatuh setiap tanggal 14 Februari, MS Glow berkolaborasi dengan MS Glow For MEN dan MS Glow Aesthetic Clinic membagikan ribuan bunga di delapan kota di Indonesia.

Delapan kota tersebut adalah Malang, Surabaya, Bandung, Yogyakarta, Sidoarjo, Bekasi, Depok dan juga Medan. Keseruan ini berlangsung selama dua hari, mulai tanggal 11 hingga 12 Februari 2023.

Selain digelar di klinik, MS Glow Cupid Rangers, sosok-sosok terpilih yang menjadi perwakilan dari MS Glow di setiap kota, juga mendatangi beberapa hang out place.

Nggak cuma mawar merah, dalam kesempatan ini MS Glow, MS Glow For Men, dan MS Glow Aesthetic Clinic juga membagikan produk gratis serta voucher perawatan di klinik.

"Kenapa sebar ribuan bunga mawar dan produk MS Glow di hari kasih sayang ini? Karena sebenernya kita pengen menerapkan 5 Love Language dalam satu waktu," kata Risda Citra Yogyanita, Head of MS Glow dalam keterangan, Jumat (17/2).

"Mulai dari giving gift dengan kasih bunga dan produk, kita juga pengen mereka punya quality time dengan orang yang disayang dengan produk MS Glow," jelasnya.

"Selain itu kita juga encourage mereka untuk words of affirmation dengan menuliskan pesan di Love Messages Board yang ada di delapan klinik MS Glow. But most of all, important messages-nya adalah kita pengen ajak semua orang untuk lebih appreciate sama orang yang sudah berarti banget dalam kehidupan mereka." tutur Risda.

MS Glow Cupid Rangers membagikan bunga, produk, dan voucher special untuk para pengunjung klinik dan banyak orang lainnya di beberapa hang out point di setiap kota.

Momen ini sekaligus menjadi ajang untuk mengungkapkan perasaan juga bagi mereka yang selama ini jarang punya kesempatan untuk menunjukkan rasa sayang.

Pesan Cinta yang Bikin Mewek

MS Glow Cupid Rangers mengajak orang-orang untuk menuliskan pesan cintanya, atau mengungkapkannya langsung lewat video yang diunggah di YouTube official MS Glow Beauty pada 14 Februari 2023.

Pesan cinta yang dituliskan pun beragam. Ada yang mengungkapkan perasaan untuk pasangannya, ada pula yang menuliskannya untuk anak atau orang tua

"For suami. Dimohon uang bulanannya semoga bisa bertambahn buanyak ya sayang," tulis salah satu pengunjung MS Glow Aesthetic Clinic Bekasi

Tak hanya ungkapan romantis, banyak juga di antara pengunjung klinik yang menuliskan pesan-pesan lucu yang bikin tertawa.

Selain itu juga ada beberapa yang menuliskan pesan-pesan mengharukan, yang dijamin bikin Beauties berkaca-kaca saat membacanya.

"Untuk anakku. Semangat untuk garis dua, semangat untuk dapat kerja yang lebih nyaman. Love you full. From ibuk," tulis seorang ibu pengunjung MS Glow Aesthetic Clinic Sidoarjo. (RO/OL-09)