High Five! Jadi Semangat Harris Sentraland Semarang di Ulang Tahun Kelima

HARRIS Sentraland Semarang, hotel bintang empat yang hanya berjarak 600 meter dari Simpang Lima ini merayakan ulang tahunnya yang ke-5 di tanggal 1 Februari 2023 lalu.

Menjadikan High Five sebagai tema anniversary-nya, Harris Sentraland Semarang menjunjung sebuah semangat untuk meraih cita-cita dan harapan yang lebih tinggi.

High Five yang juga dapat diartikan sebagai “Tos” dalam bahasa Indonesia, melambangkan semangat kekompakan untuk terus melangkah bersama.

Mengadakan acara selebrasi bersama rekan-rekan media pada tanggal 2 Februari 2023, Harris Sentraland Semarang menunjukan wajah barunya melalui perubahan tampilan seragam di hampir seluruh department.

Seragam yang diberi tajuk New Generation Uniform ini memiliki tampilan yang lebih segar dan lebih sporty dari seragam sebelumnya.

Memadupadankan busana-busana seperti jogger pants, long sleeve shirt, bomber jacket, dan casual blazer, New Generation Uniform Harris Hotel berpenampilan lebih kekinian.

Pada kesempatan tersebut Alit Winawan selaku General Manager Harris Sentraland Semarang juga menyampaikan bahwa semangat High Five merupakan wujud dari harapan dan kontribusi Harris Sentraland Semarang untuk melayani tamu secara maksimal, baik dari segi kualitas produk, pelayanan, dan fasilitas.

Sehingga bisa mencapai bisnis yang berkesinambungan untuk kesejahteraan seluruh karyawan. Dan selalu mampu bersaing di kancah industri perhotelan dan memberikan kontribusi terbaik kepada para owning, maupun stakeholders.

Azkar Rizal Muhammad selaku Marketing & Branding Manager juga turut menyampaikan rangkaian acara High Five Anniversary yang dibuka dengan program outing goes to Bali yang dibagi menjadi dua batch (pada 3-6 Januari 2023 dan pada 22-26 Januari 2023).

Program outing tersebut merupakan program apresiasi untuk seluruh staff yang telah melewati masa-masa pandemi.

Rangkaian acara dilanjut dengan Fun Fit Zumba pada tanggal 29 Januari 2023, di Car Free Day Simpang Lima, yang terbuka untuk umum.

Lalu program bersih-bersih pantai Tirang dan juga penyerahan tong sampah, alat kebersihan, dan bibit pohon mangga kepada pengurus pantai Tirang di tanggal 31 Januari 2023.

Bagi-bagi anniversary cupcakes untuk tamu yang menginap di tanggal 1 Februari 2023. Dan ditutup dengan acara selebrasi di tanggal 2 Februari 2023.

Azkar menjelaskan bahwa seluruh rangkaian kegiatan dalam rangka ulang tahun Harris Sentraland Semarang yang ke-5 tahun ini dipilih untuk dapat merangkul semua aspek dan kalangan.

“Rangkaian acara High Five anniversary tidak hanya kami tujukan untuk merangkul staf dan tamu-tamu tercinta kami, tapi kami juga ingin membuat berbagai komunitas dan masyarakat luas menjadi bagian dari anniversary ke-5 kami,: jelas Azkar.

"Setiap kegiatan diharapkan punya dampak yang positif. Melalui Giveaway kami berbagi rasa syukur, program bersih-bersih pantai merupakan bentuk kepedulian dan rasa cinta kami terhadap lingkungan, program Zumba bersama merupakan ajakan kepada masyarakat untuk rajin berolahraga dan hidup sehat,” paparnya. (RO/OL-09)