Demo di Pati, Tim Negosiator Polri Sampaikan Himbauan dengan Pendekatan Humanis.

Pengamanan aksi demo di Pati, Jawa Tengah(Haryanto Mega/MI.)

AKSI demontrasi atau unjuk rasa di Alun - Alun Pati, Jawa Tengah, Rabu pagi (13/8), mulai berlangsung. Puluhan peserta dari berbagai elemen masyarakat sudah hadir untuk menyampaikan aspirasi, sementara aparat kepolisian memberikan pengamanan dengan pendekatan humanis.

Sejumlah petugas berdiri di titik strategis, menyambut peserta yang datang dengan sapaan ramah dan arahan singkat. “Dari awal datang, saya langsung diarahkan dengan jelas. Polisi menyampaikan dengan sopan, jadi kita merasa dihargai,” kata Eti (32), salah satu peserta aksi.

Eti menilai suasana pagi ini cukup tertib. “Tidak ada ketegangan, malah seperti diajak komunikasi. Imbauan yang disampaikan membuat kami lebih paham alur kegiatan,” ujarnya.

Baca juga : Demo di Pati, Massa Bersiap hingga Dugaan Aksi Ditunggangi

Koko (34), peserta lainnya, juga mengapresiasi cara aparat berinteraksi. “Mereka mengingatkan peserta untuk tetap fokus pada tujuan aksi dan menjaga ketertiban. Disampaikannya santai tapi jelas,” tuturnya.

Menurut Koko, pendekatan seperti ini membantu menciptakan suasana yang kondusif. “Kalau polisi komunikasinya enak, massa juga akan menyesuaikan. Jadi dari awal sudah terasa tertib,” tambahnya.

Brigadir Indah beberapa kali memberikan imbauan melalui pengeras suara. “Bapak-Ibu yang baru bergabung, silakan menempati area yang sudah disiapkan. Mari kita pastikan kegiatan ini berjalan tertib dari awal hingga selesai,” ucapnya.

Baca juga : Kapolresta Pati Pastikan Pengamanan Demonstrasi Dilaksanakan Secara Humanis

Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga ketenangan di tengah aksi. “Tetap fokus pada penyampaian aspirasi, hindari hal-hal yang bisa memicu kesalahpahaman,” katanya.

Eti mengaku himbauan itu membuat massa merasa lebih diarahkan. “Jadi kita tahu harus bagaimana saat aksi. Semua terasa lebih teratur,” ungkapnya.

Brigadir Indah kembali menyampaikan pesan. “Terima kasih atas kerja sama yang baik sejak pagi. Mari kita jaga suasana ini tetap damai,” ujarnya.

Koko berharap cara ini dipertahankan sampai akhir kegiatan. “Kalau dari awal sampai selesai komunikasinya seperti ini, saya yakin aksi bisa berjalan lancar,” pungkasnya. (H-4)