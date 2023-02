Swiss-Belhotel Pondok Indah Rayakan Valentine dengan Promo Romantic Getaway

SWISS-Belhotel Pondok Indah merayakan Valentine dengan sejumlah promo, baik menginap maupun makan malam romantic pada 14 Februari 2023; diantaranya paket Romantic Getaway, Couple Set Menu Dinner, dan Friday in Love dengan menghadirkan musik hidup dimana para pemainnya perempuan semua pada 17 Februari 2023.

Paket menginap yang diberi nama Romantic Getaway berlaku periode 7-16 Februari 2023 yang dapat dipesan dari sekarang langsung melalui telepon atau email ke reservasi hotel. Paket tersebut sudah termasuk menginap 1 malam, makan pagi untuk 2 orang, 15% diskon untuk makan di Swiss-CaféTM Restaurant, 10% diskon untuk spa treatment dan complimentary welcome Valentine’s cake di kamar. Harga paket dibandrol 10% OFF dari best flexy rate.

Bagi yang ingin makan malam romantis bersama dengan yang terkasih, Swiss-CaféTM Restaurant menyediakan paket makan malam set menu baik dengan minuman beralkohol maupun tidak, pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 pukul 18.00-21.00 wib dengan diiringi penampilan musik hidup.

Tak berhenti disitu, Swiss-CaféTM Restaurant juga telah menyiapkan perayaan Valentine bagi seluruh tamu yang hadir pada Jumat, 17 Februari 2023 pukul 18.00–21.00 wib, dengan menghadirkan penampilan musik hidup spesial dimana para pemainnya seluruhnya perempuan. Hanya dengan minimum purchase Rp200.000 net per orang, anda berkesempatan mendapatkan door prize pada hari tersebut.

“Perayaan Valentine bukanlah perayaan satu hari, namun kami berkempatan memberikan ruang dan tempat bagi anda yang ingin merayakannya tidak hanya bersama pasangan, namun juga bersama keluarga tercinta maupun sahabat dan kolega," ujar Dedik Abdillah, General Manager Swiss-Belhotel Pondok Indah

Informasi lebih lengkap dapat menghubungi hotel di nomor 021-7501088 atau WhatsApp di nomor 0813-8384-9403. (RO/OL-7)