FKG UI Kembali Gelar Forum Internasional KPPIKG 2023

BERTEMPAT di Jakarta Convention Center, hari ini, Menteri Kesehatan RI yang diwakili Dirjen Tenaga Kesehatan drg Arianti Anaya MKM membuka secara resmi Kursus Penyegar dan Penambah Ilmu Kedokteran Gigi (KPPIKG) 2023.

KPPIKG diselengarakan Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Indonesia (FKG UI) setiap tiga tahun sekali sejak 1967, sebagai forum pertemuan internasional antara praktisi kedokteran gigi dan para akademisi.

KPPIKG 2023 berlangsung pada 2 hingga 4 Februari 2023 dengan mengusung tema 'Reshaping Innovation, Knowledge, and Skills Through Digital Transformation Towards Excellent Service and Education in Dentistry'. Pertemuan tahun ini menghadirkan 39 main speakers, baik nasional maupun internasional, 50 main lectures, 13 integrated lectures, 30 hands on, 28 short lectures, serta 71 poster presentation.

Selain kegiatan ilmiah, terdapat sejumlah booth pameran seperti perusahan alat-alat kedokteran gigi, perbankan, serta produk-produk UMKM.

"Penyelenggaraan tahun ini begitu spesial, karena bertepatan dengan Dies Natalis Ke-73 UI, dan untuk pertama kalinya dilaksanakan pascapandemi covid-19. Besar harapan forum KPPIKG 2023 dapat menjadi manifestasi kebangkitan semangat para sejawat di seluruh Indonesia untuk kembali berkarya dan berinovasi dalam memajukan dunia kesehatan Tanah Air, sekaligus mengembangkan jejaring dengan para pakar kedokteran gigi yang hadir dari berbagai negara seperti Amerika Serikat, Australia, Jepang, Jerman, Belanda, Italia, Thailand, Taiwan, dan Malaysia," kata Dekan FKG UI, Dr drg Nia Ayu Ismaniati MDSc SpOrt(K) dalam sambutannya, Kamis (2/2).



Dalam keynote lecture yang disampaikan oleh Dirjen Tenaga Kesehatan, Menkes Budi Gunadi Sadikin mengapresiasi kesuksesan FKG UI atas penyelenggaraan KPPIKG 2023. Menkes berpesan forum ilmiah internasional seperti ini terus dilakukan sebagai upaya untuk mempersiapkan para dokter gigi dalam menghadapi persaingan global terutama era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang sering diidentikkan dengan pasar bebas saat ini.

"Dengan disepakatinya tenaga kesehatan dapat bekerja lintas negara, jangan sampai semangat kolaborasi tenaga kesehatan di antara negara-negara ASEAN menjadi ajang kompetisi semata. Tanpa transformasi tenaga kesehatan yang berarti, bukan tidak mungkin suatu saat kita hanya akan menjadi tamu di negeri sendiri," ujar Menkes seperti disampaikan Arianti.

Artinya, kemajuan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran dan kesehatan mutlak harus dikuasai para dokter gigi di Indonesia. Untuk itu, Kemenkes saat ini tengah berupaya untuk melakukan transformasi kesehatan, di mana terdapat 6 pilar transformasi, salah satunya transformasi kesehatan berimplikasi pada penguatan SDM kesehatan baik dari segi jumlah dan kualitas untuk seluruh tenaga kesehatan esensial termasuk dokter gigi.

Turut hadir dalam acara pembukaan KPPIKG 2023, Wakil Dekan Bidang Pendidikan, Penelitian dan Kemahasiswaan FKG UI Dr drg Ria Puspitawati PBO; Wakil Dekan Bidang Sumber Daya, Ventura dan Administrasi Umum drg Kartini Sally MM; Ketua KPPIKG 2023 Dr drg Aditya Wisnu Putranto SpKG (K); Prof Junji Tagami (TMDU Japan); Prof Anne Marie (University Of Groningen); para pembicara nasional dan internasional, serta sivitas akademika FKG UI. (RO/OL-16)