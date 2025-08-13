Peran Strategis ILUNI UI Majukan SDM dan Pembangunan Nasional

Headline
BERDIRI sejak tahun 1958, keberadaan Ikatan Almuni Universitas Indonesia (ILUNI) terus memberikan dampak positif bagi kemajuan bangsa.
Keberadaannya tidak hanya memajukan Sumber Daya Manusia (SDM) tapi juga mendorong pembangunan nasional.
Sebagai organisasi alumni, ILUNI UI dianggap unik karena memiliki tiga stakeholder sekaligus yaitu akademisi di kampus, ini di dunia industri dan mahasiswa sebagai SDM masa depan.
"Saya melihat peran strategis ILUNI UI memajukan sumber daya manusia, memadukan inovasi dunia akademis dengan industri serta mendorong pembangunan nasional," ujar Pradana Indraputra, calon Ketua Umum ILUNI UI usai pelaksanaan debat antar calon ketua di Fakultas Ekonomi Bisnis UI, Depok, Selasa (12/8/2025).
Pradana menyampaikan, jika ia terpilih sebagai Ketua ILUNI UI periode 2025-2028 telah menyiapkan beberapa program yang menjadi ruang tengah dan katalisator bagi seluruh stakeholder.
"Program yang saya siapkan mulai dari dukungan bagi alumni muda, penyediaan lowongan kerja melalui program Hire UI First, pemberian beasiswa hingga modal usaha untuk mengembangkan ekonomi kreatif," kata Pradana.
Pradana berjanji, akan bekerja dengan semangat yang damai untuk organisasi dan masyarakat umum jika terpilih sebagai Ketua ILUNI UI.
"Dengan pengalaman selama dua periode di ILUNI UI beliau pemahaman mendalam terhadap kebutuhan dan peran alumni di berbagai sektor," ucapnya.
Tidak hanya itu, Pradana berjanji akan merangkul semua kandidat calon ketua umum dan seluruh elemen untuk masuk ke organisasi ILUNI UI.
"Saya sudah menyusun calon kepengurusan ILUNI UI dengan melibatkan seluruh lintas generasi dan fakultas. Kebersamaan alumni tanpa sekat politik akan memperkuat peran ILUNI UI sebagai mitra strategis pemerintah dan masyarakat dalam membangun bangsa," ujarnya. (H-2)
IKATAN Alumni Universitas Indonesia (ILUNI UI) akan menggelar Pemilihan Langsung (Pemila) Ketua Umum ILUNI UI periode 2025–2028 pada 23–24 Agustus 2025 secara elektronik (e-vote)
Ivan meyakini setiap alumni UI layak mendapatkan dukungan yang nyata agar bisa melangkah lebih jauh.
PEMILIHAN Langsung Ikatan Alumni Universitas Indonesia (Pemila Iluni UI) 2025, yang agenda utamanya adalah memilih Ketua Umum Iluni UI 2025-2028, memasuki tahapan adu gagasan.
Penggunaan kekerasan yang berlebihan terhadap mahasiswa yang sedang menyampaikan pendapat merupakan pelanggaran terhadap hak kebebasan berekspresi.
IKATAN Alumni Universitas Indonesia (ILUNI UI) bersama Pemerintah Kota Jakarta Selatan menggelar aksi seremonial penanaman 350 pohon di enam kelurahan Jakarta Selatan (Jaksel).
Pemikiran Prof. Dr. Sumitro Djojohadikusumo sebagai fondasi penting dalam membentuk arah kebijakan ekonomi dan keberpihakan Presiden Prabowo Subianto terhadap rakyat kecil.
Gerakan nasional ini diluncurkan langsung Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek), Brian Yuliarto, sebagai bagian dari rangkaian kegiatan PKKMB UI 2025.
Apabila aset UI dikelola secara produktif akan dapat membantu subsidi bagi Uang Kuliah Tunggal atau UKT bagi mahasiswa.
