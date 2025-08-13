Peran Strategis ILUNI UI Majukan SDM dan Pembangunan Nasional

Ilustrasi(MI/INDRASTUTI)

BERDIRI sejak tahun 1958, keberadaan Ikatan Almuni Universitas Indonesia (ILUNI) terus memberikan dampak positif bagi kemajuan bangsa.

Keberadaannya tidak hanya memajukan Sumber Daya Manusia (SDM) tapi juga mendorong pembangunan nasional.

Sebagai organisasi alumni, ILUNI UI dianggap unik karena memiliki tiga stakeholder sekaligus yaitu akademisi di kampus, ini di dunia industri dan mahasiswa sebagai SDM masa depan.

Baca juga : Siap Gelar Pemila, ILUNI UI Ajak Alumni Berpartisipasi Melalui E-Vote

"Saya melihat peran strategis ILUNI UI memajukan sumber daya manusia, memadukan inovasi dunia akademis dengan industri serta mendorong pembangunan nasional," ujar Pradana Indraputra, calon Ketua Umum ILUNI UI usai pelaksanaan debat antar calon ketua di Fakultas Ekonomi Bisnis UI, Depok, Selasa (12/8/2025).

Pradana menyampaikan, jika ia terpilih sebagai Ketua ILUNI UI periode 2025-2028 telah menyiapkan beberapa program yang menjadi ruang tengah dan katalisator bagi seluruh stakeholder.

"Program yang saya siapkan mulai dari dukungan bagi alumni muda, penyediaan lowongan kerja melalui program Hire UI First, pemberian beasiswa hingga modal usaha untuk mengembangkan ekonomi kreatif," kata Pradana.

Baca juga : Usung Program Dukung Semua Bisa, Ivan Ahda Sebut Alumni UI akan Dibantu Sejak dari Lulus Kuliah

Pradana berjanji, akan bekerja dengan semangat yang damai untuk organisasi dan masyarakat umum jika terpilih sebagai Ketua ILUNI UI.

"Dengan pengalaman selama dua periode di ILUNI UI beliau pemahaman mendalam terhadap kebutuhan dan peran alumni di berbagai sektor," ucapnya.

Tidak hanya itu, Pradana berjanji akan merangkul semua kandidat calon ketua umum dan seluruh elemen untuk masuk ke organisasi ILUNI UI.

"Saya sudah menyusun calon kepengurusan ILUNI UI dengan melibatkan seluruh lintas generasi dan fakultas. Kebersamaan alumni tanpa sekat politik akan memperkuat peran ILUNI UI sebagai mitra strategis pemerintah dan masyarakat dalam membangun bangsa," ujarnya. (H-2)