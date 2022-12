Obermain Berbagi 'Senyum' Lewat Koleksi Kolaborasi Terbarunya

OBERMAIN meluncurkan koleksi kolaborasi pertamanya dengan Smiley® pada Sabtu (17/12) di Central Grand Indonesia, Jakarta. dengan koleksi yang spesial dan trendi untuk #OBPeople dan semua customer-nya di Indonesia.

Koleksi ini mengusung tema “Be Yourself and Take The Time to Smile” dengan tujuan untuk membebaskan ekspresi diri customer-nya lewat gaya dan padu-padan yang stylish dan mengingatkan kita semua untuk selalu tersenyum dan bahagia.

“Obermain ingin terus berupaya untuk memenuhi kebutuhan fashion di Indonesia dan kali ini kita bekerja sama dengan Smiley® untuk memberikan kebahagiaan juga dari semua koleksi ini” kata Manager Marcomm Communication, Mohammad Fiqih dalam keterangannya.

Dia mengatakan koleksi kolaborasi ini sebagai bentuk perayaan ke 50 tahun dari Smiley® dan juga mengajak customer-nya untuk tersenyum dan menikmati kebahagiaan kecil setiap harinya.

Koleksi Obermain X Smiley® dilengkapi produk fashion untuk pria dan wanita, mulai dari sepatu, t-shirt, celana, hoodie, tas, hingga clutch.

Acara ini dipenuhi dengan kegiatan seru, seperti fashion show, review produk, live sketch, dan lainnya. Dihadiri dengan pada influencer dan juga loyal customer dari Obermain & Central departmen store. Koleksi Obermain X Smiley® sudah dapat dibeli di Central departmen store, Grand Indonesia.

"Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi https://www.instagram.com/obermainid/ dan www.obermain.co.id," kata Mohammad Fiqih. (RO/OL-09)