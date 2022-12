UBM Hadirkan Profesor asal AS Jawab Tantangan Bahasa di Era Digital

BAHASA tidak dapat dipisahkan dari kehidupan keseharian manusia. Wawasan dan pengetahuan mengenai gaya, karakteristik, dan cara pembelajaran tidak akan habis dibahas, terlebih di era digital ini.

Universitas Bunda Mulia sebagai pelopor dalam membawa pendidikan ke dunia industri secara rutin mengadakan The UBM Studium Generale yakni Wadah Kuliah Umum yang memberikan kesempatan bagi para ahli internasional di bidang ilmu dalam menyajikan paparannya untuk para mahasiswa, tamu, dan juga dosen pengampu.

Pada November 2022, Universitas Bunda Mulia (UBM) menghadirkan Profesor Emeritus bidang pendidikan dari University of Southern California, Amerika Serikat, Prof. Stephen D. Krashen. Ia adalah figur yang berpengaruh dalam bidang pembelajaran dan pemerolehan bahasa kedua (second language learning and acquisition) karena mencetuskan teori comprehensible input, suatu teori yang masih sering digunakan dalam penelitian pemerolehan bahasa.

Krashen juga merupakan peneliti dan penulis yang sangat produktif dan telah mempublikasikan lebih dari 525 buku dan artikel jurnal.

Saat ini proses belajar dan mengajar tidak dapat dipisahkan dari teknologi digital. Oleh karena itu, penting bagi mahasiswa dan dosen untuk menambah wawasan mengenai cara belajar dan mengajar bahasa dengan memanfaatkan teknologi digital.

“The digital age is working to help us both in reading and writing. It gives us all the reading materials we ever want,” ujar Krashen.

Program Studi (Prodi) Bahasa Inggris (BI) Universitas Bunda Mulia unggul karena selalu berorientasi pada teknologi dan industri melalui penyediaan mata kuliah-mata kuliah seperti corpus linguistics, audio-visual translation, serta memiliki kerjasama yang erat dengan dunia industri sehingga memungkinkan mahasiswa untuk melakukan internship.

Dalam pengajaran, Prodi BI memiliki tiga peminatan, yaitu English Language Teaching, Translation and Interpretation, dan English for Digital Communication. (RO/OL-7)