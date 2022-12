UPJ Menginisiasi ASRES International Conference 2022

Menutup tahun 2022 Universitas Pembangunan Jaya (UPJ) menjadi tuan rumah tiga konferensi internasional sekaligus.

Rangkaian konferensi internasional ini merupakan kerja sama Universitas Pembangunan Jaya dengan Asian Society for Research in Engineering Sciences (ASRES) tahun 2022 yang terdiri dari rangkaian tiga konferensi international besar yaitu: 7th Business-Management-Economics-Social Sciences-Humanities (BMESH), 7th World Congress on Engineering and Application (WCEA), dan 7th International Conference on Intelligent Technologies (ICIT) semuanya akan digelar secara hybrid di Kampus UPJ di kawasan Bintaro Jaya tanggal 16-18 Desember 2022.

Konferensi internasional ASRES 2022 ini menjembatani kerja sama peneliti bidang bisnis, manajemen, ekonomi, sosial, teknik dan teknologi yang berasal dari berbagai universitas yang ada di benua Asia, Amerika Utara, Amerika Latin, Eropa dan Afrika.

Delegasi Konferensi internasional ASRES 2022 sudah mulai berdatangan di Universitas Pembangunan Jaya, diantara mereka yang sudah tiba adalah Prof. Ciro Rodriguez Rodriguez dari National University of San Marcos, Peru, turut juga berperan sebagai co-Chair dalam konferensi ASRES sekaligus memberikan sambutan kepada peserta konferensi. Prof. Ciro Rodriguez Rodriguez dari Nasional University of San Marcus, Peru. Kedatangan Guru Besar bidang Software Engineering ini disambut oleh Ir. Frans Sunito, Presiden UPJ beserta jajaran pimpina UPJ pada Selasa (13/12).

"Suatu kehormatan bagi saya dapat hadir dan bertemu dengan civitas akademik UPJ. Saya berharap setelah adanya pertemuan ini kedepannya bisa terjalin hubungan kerja sama dalam berbagai bidang kegiatan dengan UPJ,'' tutur Prof. Ciro Rodriguez Rodriguez.

Clara Evi C. Citraningtyas, Dekan Fakultas Humaniora dan Bisnis Universitas Pembangunan Jaya (UPJ) adalah salah satu inisiator dari kolaborasi kolaborasi ini. Selain sebagi inisiator, beliau juga didapuk sebagai Co-Host salah satu dari tiga rangkaian konferensi internasional ASRES 2022 ini yaitu: 7th Business-Management-Economics-Social Sciences-Humanities (BMESH).

"Kolaborasi konferensi antara UPJ dan ASRES akan menjadi wadah yang bermanfaat bagi penelitian nasional dan internasional untuk bersinergi dalam menyampaikan gagasan dan inovasi penemuan mereka ke dunia. Selain itu juga mereka berkesempatan berdiskusi dan kolaborasi dengan sesama peneliti,'' jelas Clara.

Dalam konferensi internasional ASRES 2022 ini akan hadir lebih dari 60 pemakalah, yang akan memaparkan hasil penelitiannya di bidang manajemen bisnis, ekonomi. ilmu sosial, teknologi cerdas, dan teknik. Clara Evi juga menjelaskan bahwa semua makalah yang terpilih pada konferensi kali ini akan diterbitkan sebagai book chapter yang rencananya akan diterbitkan oleh Cambridge Scholarly Publishing. Selain itu, artikel terpilih juga akan diterbitkan dalam International Journal of Engineering Sciences yang terindeks. “Konferensi kolaborasi UPJ dan ASRES ini akan menjadi platform bermanfaat untuk menyampaikan gagasan ke dunia internasional, berdiskusi, dan berkolaborasi.” pungkasnya. (OL-12)