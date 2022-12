IHYA 2022, BAZNAS Raih Penghargaan Best Financial Support

BADAN Amil Zakat Nasional (BAZNAS) meraih penghargaan Best Financial Support sub kategori Islamic Financial Institution dalam ajang Indonesia Halal Industry Awards (IHYA) 2022 yang diselenggarakan oleh Kementerian Perindustrian (Kemenperin) RI.

Secara simbolis penghargaan tersebut diserahkan oleh Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita kepada Pimpinan BAZNAS RI Saidah Sakwan dan disaksikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, di Jakarta Convention Center, Jumat (9/12) malam.

"Alhamdulillah, hari ini kita mendapatkan penghargaan dari Kementerian Perindustrian dalam IHYA Awards 2022, kita masuk dalam financial institution karena selama ini BAZNAS bergerak untuk mendampingi pengembangan institusi keuangan, termasuk di dalamnya BAZNAS akan memperkuat sistem ekonomi syariah terutama keuangan syariah," ujar Saidah.

Saidah mengatakan, dalam semua tata kelola dan ekosistem BAZNAS, seperti program BAZNAS Microfinance, pengembangan UKM-UKM, semua yang mendapatkan dana dari BAZNAS itu masuk ke dalam sistem ekonomi syariah.

"Ini menjadi bagian dari penguatan keuangan syariah. Di samping itu kita juga mendorong semua UKM-UKM binaan BAZNAS itu masuk ke dalam ekosistem industri halal," jelasnya.

Jadi, lanjut Saidah, BAZNAS sudah melakukan sertifikasi halal bagi pelaku UKM-UKM yang ada dalam binaan BAZNAS.

"Ini kita support dari pendampingan, capacity building dan juga hubungan fisikal kepada UKM-UKM kita agar masuk ke industri halal," ujarnya.

"Dan yang sedang kita dorong saat ini adalah ekosistem ekonomi haji, ini juga kita dorong. Ini juga akan mendorong kemajuan dari industri halal terutama sektor ekspor," imbuhnya.

Saidah berharap, bahwa UKM-UKM binaan BAZNAS bisa menjadi simpul di dalam memperkuat ekspor industri halal di luar negeri.

"Penghargaan ini menjadi penguat dan penyemangat bagi teman-teman UKM-UKM binaan BAZNAS. Kami dedikasikan untuk semua semangat yang ditunjukkan UKM-UKM kita. Jadi jangan pernah putus asa, usaha kita untuk masuk dalam industri halal ternyata berbuah dan akan kita lanjutkan di masa mendatang," pungkas Saidah.

IHYA digelar pertama kali pada 2021 yang menghasilkan 14 pemenang dari tujuh kategori serta satu penghargaan Best of The Best.

Pada penyelenggaraan di 2022, berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia No.44 Tahun 2022 Tentang Penghargaan Industri Halal Indonesia terdapat delapan kategori utama, yaitu inovasi halal terbaik, program sosial kemasyarakatan terbaik, rantai pasok halal terbaik, serta industri kecil terbaik. Kemudian, penghargaan untuk kategori kawasan industri halal terbaik, ekspansi ekspor terbaik, program halal terbaik, serta dukungan finansial halal terbaik. (RO/OL-7)