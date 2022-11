Konsumsi Suplemen Herbal untuk Jaga Kebugaran Tubuh

MEMILIKI tubuh yang sehat dan bugar ternyata banyak manfaat. Terutama untuk mendukung aktivitas sehari-hari. Untuk menjaga kebugaran tubuh, salah satu yang bisa dijalankan adalah rutin berolahraga.

Selain itu, masyarakat juga bisa mengonsumsi Blacktide dari Afyaa Indonesia. Blacktide merupakan suplemen makanan fungsional premium yang berasal dari Malaysia. Blacktide juga telah tersertifikasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) RI.

Blacktide dari Afyaa sangat kaya manfaat, karena memiliki kandungan antara lain jintan hitam (habbatussauda), pare, dan peptida kedelai. Berupa serbuk dengan rasa segar rasberi, cukup diseduh dan dicampur air untuk dikonsumsi rutin.

Sudah banyak penelitian yang menunjukkan bahwa jintan hitam merupakan makanan sunnah yang bermanfaat untuk kesehatan terutama mengontrol gula darah, menjaga daya tahan tubuh, menjaga kadar kolesterol, menjaga tubuh dari penyakit kronis, serta tidak mudah terserang oleh virus.

"Sesuai dengan visi dan misi kami tentang kesehatan, Afyaa Blacktide sepenuhnya ingin mengajak semua kalangan masyarakat untuk menyadari bahwa kesehatan adalah modal terpenting untuk berkontribusi dan beraktivitas secara maksimal di masyarakat," ujar Fira Basuki, Branding and Marketing Director Afyaa Indonesia dalam keterangannya di Jakarta, Senin (28/11).



"Untuk itu kami ingin masyarakat, termasuk rekan media, memulai dari hal yang sederhana dan mudah yaitu dengan berolahraga. Yoga merupakan salah satu olahraga yang dapat membangun pertahanan dan keseimbangan antara tubuh dan pikiran. Plus, mengonsumsi suplemen herbal seperti Afyaa Blacktide secara rutin membuat kesehatan kita semakin prima," ujar Fira lagi.

Di usia yang masih produktif, sangat penting menjaga pola hidup sehat di tengah banyaknya aktivitas. Hidup sehat dapat dilakukan dengan cara sederhana, antara lain dengan memilih olahraga yang tepat, konsisten, dan memilih makanan sehat yang tepat untuk tubuh.

Selebritas, figur publik, politikus, sekaligus instruktur yoga, Wanda Hamidah, mengatakan, love is hidden wealth within our souls, atau cinta adalah kekayaan yang tersembunyi dalam jiwa.

Sementara dr Rianti Maharani MSi, medical advisor Afyaa Indonesia, mengatakan, menjaga kesehatan dapat mendapatkan kondisi tubuh yang prima, dengan olahraga teratur dan asupan gizi seimbang.

"Penting juga mengonsumsi suplemen herbal yang mengandung vitamin dan antioksidan agar terhindar dari radikal bebas yang merugikan kesehatan dan meningkatkan daya tahan tubuh dari gangguan berbagai penyakit," ujar dr Rianti.

"Bagus, karena produk kesehatan dan sesuai dengan Gold's Gym juga yang mendukung gaya hidup sehat," sambung Falia Dewi Sartika, Assistant Fitness Manager Gold's Gym. (RO/OL-16)