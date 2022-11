Binus University Bermitra dengan SHARE untuk Pertukaran Mahasiswa

BINUS University bermitra dengan program SHARE (Support to Higher Education in the ASEAN Region) untuk program pertukaran mahasiswa.

"Kami membuka pendaftaran dan mengadakan seleksi mahasiswa berdasarkan persyaratan yang ditentukan. Kami juga menerima mahasiswa dari ASEAN yang berasal dari mitra perguruan SHARE," kata Dian Diah Wihardini selaku BINUS Global Director disela-sela seminar internasional bertajuk Enhancing Graduate Employability in ASEAN through Internasionalisation of Higher Education di Jakarta, Selasa (22/11).

BINUS sebagai co host dengan dihadiri sekitar 200 peserta.

SHARE adalah program yang didanai Uni Eropa (UE) dengan tujuan untuk memperkuat kerja sama regional, meningkatkan kualitas, daya saing, dan internasionalisasi lembaga pendidikan tinggi dan mahasiswa ASEAN. Serta berkontribusi pada komunitas ASEAN. Program ini juga bertujuan meningkatkan kerja sama antara UE dan ASEAN untuk menciptakan ruang pendidikan tinggi ASEAN.

SHARE memiliki konsorsium yang dipimpin oleh British Council dan terdiri dari German Academic Exchange Service (DAAD), Nuffic, dan European Association for Quality Assurance in Higher Education (ENQA) yang bekerja sama dengan mitra-mitra di ASEAN untuk mengimplementasikan program SHARE.

"Selain pertukaran mahasiswa, kami juga mengikuti beberapa workshop dan training. Ini banyak diikuti oleh dosen yang diharapkan dapat membagikan pengalaman dan pengetahuan yang didapat dari program pelatihan tersebut ke institusi ataupun mahasiswanya. Sehingga memiliki dampak yang lebih besar. Sebaliknya, kami juga memfasilitasi dosen untuk menjadi trainer," imbuh Diah Wihardini.

Selain itu BINUS University memiliki sistem akademik dengan aturan setiap mahasiswa bisa memilih 7 program enrichment. Salah satunya mendukung mobility program dalam bentuk student exchange untuk kuliah keluar negeri selama 1 semester.

"Selain itu terdapat juga minor program yang dapat dipilih mahasiswa yang bertujuan memperluas wawasan di luar program utama yang mereka ambil agar mahasiswa siap untuk terjun ke dalam dunia profesional ataupun menjadi entrepreneur," sambung Prof. Dr. Achmad Kuncoro, M.M. selaku Vice Rector Academic Development BINUS University.

Salah satu kerja samanya adalah dengan Jerman melalui DAAD, organisasi asal Jerman yang menaungi kerja sama akademik, terutama dalam pertukaran antara pelajar, cendekiawan, akademisi, dan ilmuwan. (N-1)