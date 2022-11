Bertemu Jusuf Kalla, Prof. Deby Vinski Bahas Sel Punca dan Wisata Medis

BARU-baru ini berlangsung pertemuan antara Presiden Badan Akreditasi Anti-aging Dunia Prof. dr. Deby Vinski, MSc, PhD, dengan Wakil Presiden RI ke-10 dan 12 RI yang juga sekaligus penasihat World Council for Preventive, Regenerative and Anti-aging Medicine (WOCPM) Drs. H.M. Jusuf Kalla.

Jusuf Kalla atau akrab disapa JK yang juga sebagai penasehat WOCPM ini menerima laporan Prof. Deby didampingi istri tercinta Ibu Hj Mufidah JK.

Hal pertama yang disampaikan adalah suksesnya The 3rd Croatian Congress of Aesthetic & Anti-aging Medicine pada 9-11 September 2022 di Opatija, Kroasia, Deby menjadi pembicara sekaligus membuka kongres dengan mengangkat tema Quantum Stem Cell For Male Vitality And Female Rejuvenation.

The Queen of Anti aging itu melaporkan suksesnya World Council of Stem Cell (WOCS) Board Meeting di Geneva, Swiss. Prof. Deby sebagai Presiden WOCS bertemu dan rapat dengan dr. Stevan Jovanovic , dr Ignazio Sapuppo dan Prof dr Eric Equinarina sebagai wakil Presiden WOCS.

Pertemuan tersebut membahas perkembangan stem cell atau sel punca dan peran WOCS ke depannya dalam kemajuan ilmu stem cell dunia.

Dalam keterangan pers, Senin (14/11), Deby juga memaparkan rencana WOCPM Board Inauguration di Paris yang akan dilaksanakan pada 26 Januari 2023 di Paris.

Jusuf Kalla sangat mendukung acara ini dan beliau berencana untuk hadir langsung dalam acara bersejarah tersebut.

Prof. Deby juga melaporkan tentang dua jurnal internasional kedokteran terbaru yang sudah publish dengan judul Tissue Specific Effects of Peptide (in-co authorship with N. Linkova and D. Vinski) dan Short Chain Peptides as Medicine : Finding nad Prospects (in-co authorship S. Trofimova and D. Vinski).

Setelah laporan resminya Deby Vinski berdiskusi serta memohon arahan JK demi kemajuan dunia kedokteran diseluruh dunia maupun menjadikan Indonesia menjadi salah satu pusat Health Tourism sejalan dengan imbauan Presiden Jokowi agar devisa tidak lari keluar negeri yang didukung penuh oleh JK.

Pembahasan lain dalam pertemuan dengan JK ini juga membahas tentang rencana penandatangan nota kesepahaman antara WOCPM dengan berbagai pihak untuk memajukan Health Tourism termasuk terapi stem cell.

Dalam Waktu dekat rencana MoU Celltech Stem Cell Centre dengan Gubernur Sulawesi Utara dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) ODSK di Manado, Sulut.

Tujuan kerja sama ini adalah untuk pemanfaatan sel punca dalam lingkup laboratorium transit dan bank Celltech Stem Cell Laboratory serta pengembangannya dalam kegiatan Health Tourism telah dibuka penerbangan langsung dengan Korea Selatan dan Stem Cell dari celltech Vinski Tower Jakarta yang diresmikan Jusuf Kalla pada Juli 2016 silam .

Hal ini sejalan dengan tujuan Prof. Deby dan JK untuk meningkatkan devisa negara dan menjadikan Indonesia sebagai pusat tujuan wisata medis.

Laporan terakhir yang disampaikan adalah mengenai eksistensi Perkumpulan Dokter Seluruh Indonesia (PDSI) dalam reformasi dunia kedokteran di Indonesia, di mana Prof. Deby menjabat sebagai Wakil Ketua PDSI. (RO/OL-09)