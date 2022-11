Mainan Karakter Dapat Dorong Kreativitas dan Imajinasi Anak

DISEBUTKAN bahwa dunia anak adalah dunia bermain. Anak-anak juga suka dengan mainan dan kerap mengembangkan daya kreativitas dan imajinasinya melalui mainan.

Salah satu produk manakan yang ditujukan buat anak-anak adalah Kinder Joy. Camilan Kinder Joy terbuat dari coklat cokelat yang lezat, lembut, dan renyah dengan rasa krim sus.

Untuk menarik anak-anak, produk Kinder Joy tak hanya ditawarkan karena rasanya. Produsen Kinder Joy meluncurkan mainan edisi terbaru 'Ice World and Magic Castle'.

"Melalui edisi ini, Kinder Joy bertujuan untuk memicu kreativitas dan imajinasi melalui aktivitas merakit dan bermain dengan karakter yang berbeda-beda dari dunia Ice World dan Magic Castle," kata Juliana Saputera, Head of Marketing for Kinder South East Asia dalam konferensi pers di Puri Mall, Jakarta, Sabtu (12/11).

"Hal ini sesuai dengan misi Kinder Joy untuk memberikan pengalaman yang menyenangkan dalam setiap momen pertumbuhan anak," ujarnya.

Juliana menjelaskan,“Senang sekali Kinder Joy dapat hadir memberikan pengalaman yang menyenangkan bagi masa kecil si buah hati dan menjadi solusi bagi orang tua dalam memberikan reward kepada anak atas perilaku baik yang telah dilakukan."

Kinder Joy: Ice World and Magic Castle, menurut Juliana, hadir dilengkapi dengan berbagai mainan karakter yang dapat mendorong kreativitas dan imajinasi anak, di mana dengan merakit mainan ini.

"Mainan ini juga memberikan kesempatan bagi orang tua dan anak untuk dapat mempererat hubungan dan menghabiskan waktu bersama,” katanya.

Peran orang tua dalam pembentukan perilaku anak juga memiliki peran yang penting, terutama dalam dukungan yang diberikan.

Dukungan yang diberikan oleh orang tua dapat disampaikan dalam berbagai bentuk, salah satunya dengan menghabiskan waktu bersama dengan si buah hati.

“Masa kecil buah hati adalah momen yang paling penting dalam pertumbuhan dan pembentukan perilaku si buah hati ke depannya," katanya.

"Kinder Joy menyelenggarakan Kinder Joy Wonderland sebagai upaya dalam membahagiakan si buah hati untuk menghabiskan waktu bersama dengan orang tuanya dengan mengikuti sejumlah kegiatan menarik yang tersedia, mulai dari Magic Bouncy Castle and Train Ride, Ice Rock Climbing, DIY Your Own Head Gear, Manicure, dan Photo Booth,” ujar Juliana.

Baca juga: Berbagi 7.000 Mainan untuk Anak-anak di Sejumlah Yayasan

Selain itu, reward juga bisa menjadi salah satu dukungan dari orang tua sebagai bentuk apresiasi kepada anak atas pencapaian yang sudah didapatkan.

Pencapaian yang dimaksud tidak harus selalu besar dan berharga namun bisa juga dimulai dari perbuatan kecil, seperti merapikan tempat tidur, menyikat gigi sebelum tidur, mengerjakan tugas sekolah, hingga membantu orangtua membersihkan rumah.

Vera Itabiliana Hadiwidjojo, S.Psi, psikolog anak dan remaja menerangkan,“Terdapat dua macam bentuk reward, di mana ada material dan juga social rewards."

"Kalau material rewards, merupakan apresiasi yang diberikan dalam bentuk benda seperti makanan ringan favorit anak, mainan, stiker, atau benda lain yang sedang digemari oleh anak," jelasnya.

"Sedangkan, social rewards, berupa afeksi (peluk-cium, senyuman, belaian atau tepukan di pundak), pujian ("wah, kamu berhasil merakit mainannya sendiri") dan aktivitas (ekstra waktu bermain/menonton, ditemani ibu merakit mainan),” ujar Vera.

“Ada kalanya, reward perlu diberi bobot lebih untuk membentuk perilaku-perilaku yang diharapkan muncul pada anak. Maka dari itu, reward bisa juga diberikan berdasarkan kesepakatan," jelasnyta.

"Sebagai contoh, ibu dan anak menyepakati bahwa anak akan mendapatkan reward berupa coklat kesukaannya jika hari ini dia ingat untuk mengerjakan PR tanpa diingatkan.” tutup Vera.

Kinder Joy Wonderland diselenggarakan oleh Kinder Joy dalam rangka peluncuran mainan edisi terbaru Kinder Joy: Ice World & Magic Castle yang berlangsung pada 12-13 November 2022 di Lippo Puri Mall, Jakarta.

Selama acara berlangsung diadakan juga berbagai aktivitas bagi si buah hati dalam menghabiskan waktu bersama orang tua seperti Express Train to Magic Cave, Ice World Rock Climbing, Inflatable Obstacles dan lainnya. (RO/OL-09)