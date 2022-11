Teknologi Kecantikan Populer di Amerika, Morpheus 8 Kini Hadir di Jakarta

DALAM perjalanannya selama 15 tahun hadir di Indonesia klinik kulit dan kecantikan Beauty Inc. yang terletak di Kawasan Jakarta Barat ini selalu mengedepankan hasil maksimal bagi setiap pasiennya untuk mencapai the best version of beauty.

Sesuai dengan tagline di klinik ini “Beauty is eternity gazing at itself in a mirror”. Adapun dalam komitmennya di dunia kecantikan di Indonesia. klinik kulit kecantikan Beauty Inc ini selalu menghadirkan teknologi tercanggih di kelasnya salah satunya di buktikan pada acara anniversary klinik kali ini.

Tepat di acara Anniversary-nyakKlinik yang didirikan oleh dr Wenny Tan ini me-launching “Baby Skin Morpheus 8 Treatment “.

“Baby Skin Morpheus 8 Treatment“ dihadirkannya mesin lifting terbaru dan tercanggih di dunia Morpheus 8 yang juga menjadi perawatan favorit di kalangan selebritas Holywood.

Klinik kulit dan kecantikan Beauty Inc milik dr Wenny ini merupakan klinik pertama yang menginstal mesin Morpheus 8 di Indonesia.

“Baby Skin Morpheus 8 Treatment ini ditunggu-tunggu oleh selebritas Tanah Air terlihat dari antusias para artis yang datang di acara anniversary yang diadakan di Jakarta Theater," kata dr.Wenny dalam keterangan, Jumat (11/11).

Mereka yang datang di antaranya Krisdayanti, Ivan Gunawan, Okky Asokawati, dan Hans Virgoro.

Okky Asokawati salah satu sosok model Tanah Air juga memberikan sharing dan kegembiraannya setelah mendapatkan perawatan “Baby Skin Morpheus 8” yang semakin membuat wajahnya lebih cerah lifting dan glowing.

Terobosan teknologi baru, Morpheus 8 mengandalkan ketepatan kerja micro-needling yang mengalirkan radio-frekuensi di ujungnya dan dapat menjangkau tidak saja permukaan tetap ilapisan kulit yang lebih dalam (hingga 8 mm).

Dengan proses pengerjaan yang relative singkat, benefit yang dihasilkan lebih nyata dari alat-alat sebelumnya. Di antaranya adalah mengencangkan & mencerahkan kulit, mengurangi tampilan kerutan halus, rejuvinasi, juga dapat memperbaiki struktur kulit yang kasar akibat luka.

Pada area tubuh, perawatan ini juga dapat berefek menyamarkan selulit, stretch mark serta menyiutkan lemak yang sering membandel di area dagu (double chin), perut, dan lainnya.

“Utamanya, perawatan dengan Morpheus ini dapat member sensasi baby skin pada kulit Anda,” tutur dr. Wenny Tan.

Sensasi tidak nyaman dari perawatan dengan mesin Morpheus diminimalkan oleh pengaplikasian krim anestesi pada area kulit setengah jam sebelum perawatan dimulai.

Perawatan dimulai dengan teknik low level laser untuk mencerahkan kulit, serta pengaplikasian teknik Platelet Rich Plasma (PRP) di akhir perawatan.

“Karena efek micro-needling pori-pori akan terbuka. Di saat itulah sangat baik dikombinasikan dengan PRP atau serum apa saja yang sifatnya meregenerasi sel kulit,” tambah dr. Wenny.

Klinik Beauty Inc. yang menjadi langganan selebritas Tanah Air ini menyebutkan bahwa Baby Skin Morpheus 8 Treatment ini mencakup 3 in1 yaitu Low Level Laser, Morpheus dan PRP, dalam sekali tindakan.

Harga perawatan berkisar Rp8 juta hingga Rp 15 juta dari seberapa besar masalah kulit yang perlu diperbaiki. Hadirnya treatment ini akan memberikan sensasi yang sama yang bisa dirasakan ala selebritas Holywood. (RO/OL-090