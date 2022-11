Menkes: Mulai Tahun Depan, Penemuan Kasus TBC Ditargetkan 60 Ribu/Bulan

SEBAGAI upaya mendukung eliminasi TBC pada 2030, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menargetkan mulai Januari 2023, pemeriksaan TBC harus mencapai 60 ribu kasus per bulan.

"Saya minta mulai Januari 2023, penemuan insiden TBC harus mencapai 60 ribu per bulan by name by address," pungkas Budi, Kamis (10/11).

Adapun penambahan target ini untuk mendorong laju pemeriksaan TBC yang saat ini masih rendah. Dari target 969 ribu angka insiden TBC pada 2021, baru 50-60% atau sekitar 500-600 ribu kasus yang ditemukan.

"Kalau dibandingkan dengan pandemi covid-19, dalam kurun waktu 18 bulan, kita bisa mendeteksi 6,5 juta kasus by name by address. Padahal pemeriksaannya sama-sama pakai molekuler. Kalau TBC pakai TCM, sedangkan covid-19 pakai PCR," imbuhnya.

Dengan kompleksitas yang sama, Budi menyebut pengendalian TBC dapat mencontoh penanganan pandemi covid-19. Seperti, strategi penguatan aktivitas testing, tracing dan treatment (3T) guna mempercepat penemuan kasus aktif di masyarakat.

Menurutnya, hal tersebut penting karena TBC merupakan penyakit menular. Alhasil, kasus TBC mendesak untuk ditemukan dan diobati. "Pada prinsipnya, TBC merupakan penyakit menular," kata Budi.

"Oleh karena itu, sistem surveilans baik di level kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota maupun provinsi harus benar. Kalau hal yang paling dasar sudah benar, nantinya kita bisa bereskan hal pendukung lainnya," sambungnya.

Kementerian Kesehatan pun menggencarkan penemuan kasus TBC dengan skrining X-Ray. Serta, pemberian terapi pencegahan TBC pada kontak serumah pasien TBC, yang dilakukan serentak di 25 kabupaten/kota.

Adapun kegiatan testing dan tracing diperkuat dengan peluncuran obat daily dose buatan dalam negeri. "Melalui percepatan ini, saya berharap target eliminasi TBC 2030 bisa tercapai. Mengingat, waktu yang kita miliki tinggal 7,5 tahun," tandasnya.(OL-11)