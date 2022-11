IPCC Serahkan Sertifikat Program Bahasa Inggris untuk Siswa SMA

IPCC Terminal Kendaraan sebagai bagian dari PT Pelindo menggandeng Ruangguru, perusahaan teknologi pendidikan terbesar di Asia Tenggara, untuk membagikan sertifikat program Bahasa Inggris yang diperuntukkan khusus siswa SMA kelas 12. Serentak di dua kota yaitu Medan dan Ambon, IPCC membagikan sertifikat secara langsung kepada penerima program yang berasal dari Maluku dan Sumatra Utara.

Program TJSL perdana berskala nasional IPCC English Program for Indonesia itu menjadi pelopor pertama di Indonesia karena melibatkan siswa dari Sabang sampai Merauke dengan mengandalkan teknologi digital di era pemulihan pandemi. Program beasiswa kursus bahasa Inggris untuk siswa kelas 12 ini berlangsung selama 3 bulan mulai dari 1 Agustus sampai dengan 31 Oktober 2022 dengan jumlah penerima bantuan sejumlah 100 siswa dari 18 provinsi (Banda Aceh, Sumatra Utara, Riau, Bandar Lampung, Banten, DKI Jakarta, Bangka Belitung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Kalimantan Selatan, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, Maluku Utara, Maluku, Papua). Penerima beasiswa mendapatkan pelatihan bahasa Inggris melalui Ruangguru Privat sebagai platform kursus privat eksklusif dengan pengajar terbaik dari Ruangguru.

"Sejalan dengan semangat Kementerian BUMN dalam memfokuskan TJSL pada tiga sektor, salah satunya pendidikan, kami turut mendukung peningkatan kualitas pendidikan generasi muda Indonesia. Rencananya program ini rutin digelar setiap tahun untuk generasi muda yang sulit mengakses bahasa Inggris, terutama dari pelosok daerah," ucap Wakil Direktur Utama PT Pelindo, Hambra, yang menyerahkan sertifikat program itu di Ambon.

IPCC juga memberikan kesempatan untuk internal seperti tenaga alih daya (outsourcing), petugas pengamanan, dan petugas kebersihan, untuk terlibat dan menjadi relawan program IPCC English Progam for Indonesia. "Program TJSL IPCC Peduli juga harus bermanfaat bagi internal perseroan. Mereka yang bekerja mendukung operasional bisnis dengan senantiasa 24 jam melakukan pengamanan dan pembersihan di area perusahaan juga diberikan kesempatan untuk belajar hal lain yang dapat meningkatkan pengalaman kerja mereka. Melalui program ini, mereka telah belajar banyak hal seperti membaca, berbicara, dan menulis dalam bahasa Inggris, menjadi jembatan komunikasi antara perusahaan dengan penerima program, menjadi pendamping kelas bagi para penerima program selama tiga bulan dan melakukan presentasi atas laporan bulanan masing-masing kelas penerima program," ujar Direktur Utama IPCC Terminal Kendaraan Rio TN Lasse yang menyerahkan sertifikat program itu di Medan.

Selaras dengan semangat IPCC, program beasiswa bahasa Inggris ini juga merupakan terobosan baru dari Ruangguru. Program ini dilandasi oleh tingginya antusiasme generasi muda untuk belajar bahasa Inggris serta komitmen pemerintah untuk mendukung perluasan program beasiswa dalam upaya mencetak SDM unggul. Tingginya antusiasme dari siswa terbukti dari banyak pendaftar program yang berasal dari berbagai daerah, termasuk Merauke bahkan pulau-pulau kecil lain.

"Dengan semangat G20, Recover Together, Recover Stronger, IPCC bertekad membangkitkan kembali semangat generasi muda untuk belajar dan berkembang pada era transformasi sistem pendidikan berbasis digital. Selaras dengan semangat baru IPCC, Beyond The Gate, untuk menjadi pendobrak keterbatasan akses pendidikan yang sebelumnya kurang terjangkau oleh generasi muda di pelosok, kini dapat diakses dengan lebih mudah berkat adanya teknologi digital," tambah Rio.

Arman Wiratmoko, SVP Corporate Strategy and Finance Ruangguru, menambahkan pihaknya mengapresiasi kesempatan dan kepercayaan yang telah diberikan oleh IPCC. Tujuan IPCC sejalan dengan visi Ruangguru yaitu menyediakan akses pendidikan berkualitas bagi siswa-siswi di Indonesia. (RO/OL-14)