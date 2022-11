Ini Perbedaan AM dan PM

KESALAHAN dan kebingungan akibat format 12 jam sering terjadi di sekitar kita dan itu bisa dikatakan ini adalah kelemahan terbesar dari format waktu ini.

Dalam format waktu 24 jam kita menggunakan 00.00 untuk tengah malam sehingga kita bisa dengan jelas membedakan jam siang dan malam.

Namun, pertanyaan yang sering muncul adalah kapan kita menggunakan am atau pm saat masuk di tengah hari dan tengah malam?

Saat jam 12 malam, kita menggunakan AM karena sudah dianggap masuk keesokan harinya, sedangkan saat siang kita menggunakan PM karena dianggap sudah lewat dari tengah hari.

Ada satu cara unik untuk mempermudah penggunaan AM. AM diasosiasikan dengan after midnight sehingga kamu tidak perlu bingung saat masuk tengah malam.

Satu kebingungan lagi yang mungkin sering dialami oleh para pelancong karena penggunaan format 12 jam seperti ini. Jika kamu mendapatkan tiket pesawat pada 24 Januari 2021 pukul 12.00, tanggal berapakah kamu harus bersiap-siap?

Jika kamu baru berangkat tengah malam pada 24 Januari saja kamu ketinggalan pesawat.

Kamu harus berada di bandara dan bersiap-siap sejak 23 Januari malam, karena pesawat akan berangkat tengah malam saat pergantian 23 Januari hingga 24 Januari.

Nah, untuk lebih jelasnya berikut ini pengertian dan juga cara menggunakan AM dan PM yang bener.

1. AM artinya

AM adalah singkatan dari ante meridiem (sebelum garis meridian melintasi Matahari atau waktu antara tengah malam dan 11.59 pagi). AM dimulai dari pukul 12.00 malam sampai dengan pukul 11.59 siang atau sebelum tengah hari.

2. PM artinya

Dalam bahasa Inggris PM artinya after mid day atau setelah setengah hari. PM dimulai pukul 12.00-23.59 WIB.

Cara Menggunakan AM dan PM

Untuk lebih jelasnya, mari kita gunakan contoh dalam pengaplikasian format waktu 12 jam ini.