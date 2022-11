Caption IG Aesthetic Singkat Terpopuler

DALAM mengunggah suatu postingan ke media sosial Instagram, Anda mungkin dapat merasa bingung dengan caption yang akan digunakan. Anda dapat menggunakan kata-kata bijak, lucu, motivasi, hingga kutipan percintaan sebagai ide caption.

Di bawah ini kami bagikan beberapa contoh caption Instagram aesthetic yang dapat Anda gunakan. Perhatikan ya.

• "Makanan adalah kesamaan kita, pengalaman universal." James Beard.

• "Setelah makan malam yang enak, seseorang bisa memaafkan siapa pun, bahkan relasinya sendiri." Oscar Wilde.

• "Dia yang makan sendirian, tersedak sendirian." Pepatah Arab.

• "Ketika perut seseorang penuh, tidak ada bedanya apakah dia kaya atau miskin." Euripides.

• Kita tidak bisa menjalani kehidupan sepenuhnya dengan perut kosong.

• Jangan hanya melihat wujudnya. Nikmati saja rasanya.

• Jika bisa, saya suka memakai piyama sepanjang hari, menonton film, dan memakan makanan enak.

• "Sulit untuk memikirkan apa pun, kecuali pikiran yang menyenangkan saat makan tomat yang tumbuh di rumah." Lewis Grizzard.

• "Satu-satunya hal yang lebih saya sukai daripada membicarakan makanan adalah makan." John Walters.

• Makanan enak adalah fondasi kebahagiaan.

• Makanan selalu lebih memuaskan setelah bekerja keras seharian.

• Jadikan makanan sebagai obat sebelum mengambil obat sebagai makanan.

• Saat makan bersama keluarga dan teman, rasanya selalu lebih enak!

• Sembilan dari 10 orang menyukai cokelat, dan orang ke-10 selalu berbohong.

• Jika kamu berhasil menggabungkan rasa yang enak, makanan berubah menjadi orkestra.

• Saya bukan juru masak yang hebat, saya bukan seniman hebat, tapi saya suka seni, dan saya suka makanan.

• "Jadi, saya adalah penjelajah yang sempurna." Michael Palin.

• Keluarga yang bahagia hanyalah awal dari surga yang sesungguhnya.

• Menghargai hubungan antarmanusia ialah dengan berkumpul bersama dan keluarga.

• Sesorang bisa berkelana ke seluruh penjuru dunia untuk mencari yang diinginkan. Namun, ia akhirnya kembali ke rumah untuk menemukan yang ia butuhkan.

• Setiap orang butuh rumah untuk ditinggali, tetapi keluarga yang saling mendukung ialah rumah yang sebenarnya.

• Keluarga itu seperti cabang di pohon, tumbuh ke segala arah, tetapi akarnya tetap bersatu.

• Keluarga adalah kompas yang membimbing kita. Mereka adalah inspirasi untuk mencapai ketinggian yang luar biasa dan kenyamanan ketika kita sedang goyah.

• Setiap keluarga punya cerita. Selamat datang di kisah kami!

• Keluarga adalah hal terbaik yang pernah kamu harapkan.

• Keluarga berarti tidak ada yang ditinggal atau dilupakan.

• Momen keluarga adalah momen paling indah dalam hidup.

• Kamu bilang kamu setiap setiap saat? Hmm, tapi kenapa kamu datangnya kalau butuh doang?

• Kenapa kamu selalu ada di pikiranku setiap aku memejamkan mata, ya. Kenapa?

• Aku sudah atur mode airplane di HP, tapi kok aku nggak terbang juga, ya?

• Untung aku miskin, boro-boro beli narkoba, beli kuota aja kadang sulit.

• Tiap hari menonton film azab di televisi. Bukannya tobat malah hafal lagunya Opick.

• Mau buka hati, tapi lupa password.

• Menikah itu mudah, yang sulit itu bayar vendor.

• Susu jika didiamkan bisa jadi yoghurt. Chat yang didiamkan akan menjadi youknowitsohurt.

• Pengen jadi bunga desa tapi takut riba, solusinya dong?

• Panas dikit ngeluh. Hujan dikit ngeluh. Nyaman dikit sayang.

• Cari WiFi mulu, kapan cari wife-nya?

• Ku pergi ke laut lepas untuk healing. Pas sampai rumah kepalaku pusing.

• Jangan sampai sakit ketika kamu memutuskan untuk jatuh cinta!

• Seribu rindu enggak bakalan pernah cukup jika yang kamu rindukan adalah ibu.

• Perjalanan seribu mil dimulai dengan satu langkah.

• Kerja. Menabung. Traveling. Ulangi.

• Jadilah pahlawan dari ceritamu sendiri.

• Kamu harus 'ganjil' untuk menjadi nomor satu.

• Sepi di tengah keramaian. Ramai di tengah kesepian. Aku!

• Momen paling baik ialah bukan diabadikan dalam gambar, tetapi dalam pikiran.

• Aku pendiam bagi orang asing, tapi gila untuk sahabatku.

• Sakit dalam perjuangan itu hanya sementara.

• Hati adalah tempat untuk bersemayam cinta.

• Hasil tidak pernah munafik.

• Peduli itu perlu, tapi jangan abaikan diri sendiri.

• Cuma mencoba jadi apa adanya.

• Bulan baru, harapan baru, cinta baru, dan kenangan baru.

• Hidup itu singkat, lakukan apa yang membuatmu bahagia.

• Ketika kamu bermalas-malasan, kamu harus sadar bahwa orang lain sudah hampir menuju puncak.

• Bangun mimpimu dari awal. Ketika jatuh, nggak apa-apa. Kamu sudah bersungguh-sunguh.

• Sulit memang menjalani kehidupan, kalau sering jatuh dan gagal itu wajar.

• Jadilah dirimu sendiri, yang unik dan jujur, rendah hati dan bahagia.

• Percayalah bahwa seorang yang rendah hati akan lebih banyak disukai oleh orang di sekitarnya.

• Jangan pernah merasa mulia dengan cara merendahkan orang lain. Kemuliaan hanya milik mereka yang rendah hati.

• Ilmu padi: Semakin berisi akan semakin merunduk.

• Kerendahan hati adalah tanda pengetahuan sejati.

• Kebahagiaan hidup yang sebenarnya adalah hidup dengan rendah hati.

• Terkadang seseorang mungkin rendah hati karena kesombongan.

• Cobalah untuk menjadi rendah hati setiap hari dan hidup akan menjadi lebih mudah.

• Sudahlah tidak perlu liburan ke luar negeri, di Indonesia banyak hidden game yang bagus dan asri.

• Pikiran positif memancarkan jiwa yang tenang. Jangan menggebu-gebu, tetap tenang.

• Indahnya dunia hanya sementara. Tapi, kecantikan kamu selamanya.

• Saya berharap semuanya semudah menjadi gemuk.

• Makin tinggi kamu mendaki, makin baik pemandangannya.

• Berusahalah sampai kamu tidak lagi harus memperkenalkan diri.

• Jangan beri tahu orang tentang rencanamu, tunjukkan hasilmu.

• Physically I am here but mentally somewhere else. (Terjemahan: Secara fisik aku memang di sini, tetapi pikiranku ada di tempat lain).

• Be a voice, not an echo. (Terjemahan: Jadilah suara bukan gema).

• I'm not lazy, just relaxed. (Terjemahan: Aku tidak malas hanya bersantai).

• The best view comes after the hardest climb. (Terjemahan: Pemandangan menakjubkan datang setelah pendakian yang melelahkan).

• You are the creator for you own future. (Terjemahan: Kamu adalah pencipta masa depan kamu sendiri).

• I'm no beauty queen, i'm just beautiful me. (Terjemahan: Aku bukan ratu kecantikan, aku hanya cantik).

• Better late than never. (Terjemahan: Lebih baik telat daripada tidak sama sekali).

• This is the most magical pic of my life. (Terjemahan: Ini adalah foto paling ajaib dalam hidupku).

• Art is what happens when you dare to be who you really are. (Seni adalah apa yang terjadi ketika kamu berani menjadi diri sendiri)

• Why should I chase you, when I m the catch. (Terjemahan: Kenapa aku harus mengejarmu, ketika akulah tangkapannya)

• Always remember to love yourself before love others. (Terjemahan: Ingat untuk mencintai diri sendiri sebelum mencintai orang lain).

• My bed is a magical place. Once I go there, I suddenly forget what I have to do. (Terjamahan: Tempat tidurku adalah sesuatu yang ajaib. Ketika aku memasukinya, aku lupa apa yang harus ku kerjakan).

• Life is 10% what happens to you and 90% how you react to it. (Terjemahan: 10 % dari kehidupan itu tentang apa yang terjadi padamu dan 90 % adalah tentang bagaimana kamu menanggapinya)

• Some people come to stay, some other come just to say hi (Terjemahan: Beberapa orang datang untuk menetap, yang lainnya datang hanya untuk menyapa).

• Satisfy your soul, not the society (Terjemahan: Puaskan dirimu sendiri, bukan orang lain).

• Don t wait for happiness, create it (Terjemahan: Jangan menunggu kebahagiaan, buatlah sendiri).

• At the end, we only have ourself. (Terjemahan: Pada akhirnya, kita hanya memiliki diri sendiri)

• Hidup memberikan momen-momen spesial, terutama yang melibatkan pantai.

• Terkadang, hanya berada di pantai dengan orang yang saya cintai adalah satu-satunya petualangan yang saya butuhkan.

• Cium bau laut, dan rasakan langit, biarkan jiwa dan rohmu terbang.

• Suasana pantai selalu berhasil membuat aku lupa. Bahkan, bikin aku tertidur.

• Pelarian yang paling tepat di saat patah hati adalah pantai. Kamu akan menemukan diri kamu yang lebih tenang.

• Tidak ada tempat seperti rumah kecuali pantai.

• Kebebasan sejati ada di pantai.

• Cium aroma laut, dan rasakan langit, biarkan jiwa-jiwamu pergi.

• Aku suka pergi ke pantai, menyalakan api unggun, dan bermain musik.

• Lautan membuat seseorang melupakan dunia dan bersantai.

• Aku suka pantai. Aku suka laut. Sepanjang hidupku, aku tinggal di dalamnya.

• Saya akan menikmati sisi pantai dengan kopi pagi saya.

• Jalan-jalan di pantai menenangkan jiwa.

• Waktu yang terbuang di pantai adalah waktu yang dihabiskan dengan baik.

• Menari dengan ombak, bergerak bersama laut. Biarkan ritme air membebaskan jiwamu.

• Di pantai kebahagiaan datang dalam gelombang.

• Hidup sederhana bukan berarti tidak bahagia.

• Broken heart selalu mengajarkan banyak arti. Salah satunya bersabar.

• Jangan pernah menyesali apapun yang kamu lakukan. Setidaknya, semua itu memberikan kamu pelajaran.

• Aku tak pernah tersesat ketika berpetualang, kecuali saat masuk dalam hatimu.

• Bodohnya aku terlena dalam untaian kata indah darimu hingga akhirnya ku tenggelam dengan kenanganmu.

• Meski tak bisa kusentuh, tetapi aku inginkan kamu yang utuh.

• Jika kau pikir aku masa lalu, maka ingatlah kita pernah ingin menggapai mimpi yang baru.

• Bahkan aku masih ingat, bagaimana manisnya kamu saat ingin mendapatkan aku - penyambut senja.

• Yang kusebut tujuan, sedang mencintai orang lain - h.ilang.

• Dan bagiku, saat ini cinta dalah jalan pintas untuk merasakan luka - tulisan alam.

• Aku berharap kamu menjadi pelangi yang muncul setelah hujan, tapi nyatanya kamu malah pergi bahkan sebelum hujan datang.

• Meski terkadang aku memakai logika, tetapi cintaku ke kamu enggak pernah salah.

• Tujuan hidupku telah berubah hingga sekarang aku tidak tahu diriku siapa.

• Aku terlalu bersahabat dengan luka hingga lupa rasanya bahagia.

• Aku tahu ini sangat salah, namun hatiku telah berganti arah.

• Kita adalah sisa-sisa kepastian yang tak dipastikan.

• Seperti hilang arah, ketika kamu mencintai tapi tak tahu apa yang dicinta.

• Mungkin aku hanyalah pilihan sementara saat dirimu bosan.

• Yang penting itu kebahagiaan mu, aku mah apa atuh.

• Bagaimana mau punya pacar, pulpen aja enggak bisa gue jagain.

• Lo pasti pernah merasa nyaman pada seseorang yang bukan siapa siapanya elo?

• Hanya orang yang berkelas yang mampu mempertahankan pilihannya.

• Kamu hanya sebagai pilihan cadangan saat pilihan utama tidak ada.

• Setelah luka-lukamu reda, lupakah engkau jika aku punya rasa?

• Untuk memposting foto ini, aku membutuhkan satu jam untuk membuat caption. Jadi, tolong dilike. hehee

• Aku tidak sedang narsis sekarang. Namun, sedang menunjukkan versi terbaru diriku.

• Lima hari pertama setelah akhir pekan selalu menjadi yang terberat.

• Kesombongan adalah tren baru!

• Mau tahu apa lagi yang lebih besar dari senyumku? Hatiku.

• Gunakan senyummu untuk mengubah dunia, jangan biarkan dunia mengubah senyummu.

• Senyum putih sinari hatimu yang kelabu. (OL-14)