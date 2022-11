Perguruan Tinggi Asing Online UIPM Telah Hadir di Indonesia

UIPM (Universal Institute of Professional Management) kini hadir di Indonesia tepatnya di Lantai 7 Gedung Plaza Summarecon, Bekasi.

Prof.Dr Mohammad Soleh Ridwan LLM PhD dipercaya jadi Presiden UIPM di Indonesia. Beliau lolos fit and proper test sehingga terpilih secara sah mengelolah UIPM di Indonesia.

Dalam keterangan, Rabu (2/11), Mohammad Soleh Ridwan menjelaskan sejak 2017 UIPM terdaftar di program the Erasmus + programme of the European Union yaitu pendidikan jarak jauh dengan sistem European Distance and E-Learning Network (EDEN) dan sebagai anggota UNESCO’s Global Education Coalition.

UIPM Singapore meletakkan dasar untuk membuat UIPM dikelola dengan system global managing, global education, global students yang diterapkan ke berbagai negara yakni Malaysia, Indonesia, Thailand, Filipina, India, Afrika, dan AS.

UIPM Global Managing dipimpin Prof Dr A Rasheed Gaffoor sebagai Presiden Global dan Prof Dr Relawati Abdul Malik sebagai Presiden UIPM Singapore.

Selain UIPM Singapore sebagai pusat global managing, juga menjadi anggota APQN (the Asia Pacific Quality Network).

APQN adalah organisasi internasional terbesar dan paling berpengaruh pada pendidikan tinggi di Asia Pasifik dan merupakan wadah kumpulan Kementerian Pendidikan di Asia Pasifik yang memiliki jaringan pendidikan tinggi berkualitas.

Jaringan itu di antaranya ialah Malaysian Qualifications Agency (MQA) dari pemerintah Malaysia dan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT) dari pemerintah Indonesia, yang keduanya merupakan anggota APQN.

"APQN bertujuan meningkatkan kualitas pendidikan tinggi di kawasan Asia dan Pasifik melalui penguatan organisasi penjaminan mutu dan memperluas kerja sama sesama anggota. Selama 19 tahun, APQN memiliki 253 anggota dari 45 negara dan wilayah," tuturnya.

Mengenai metode belajar, terang Mohammad Soleh Ridwan, UIPM menerapkan 100% sistem pembelajaran online dan distance education (pendidikan jarak jauh) dengan International Program dan CPD Program dari London, Inggris.

"Dalam sistem pendidikan online, UIPM berafiliasi dengan EdX system dari Harvard University dan MIT, Coursera, serta Blockchain Council yang menyediakan akses online ke pendidikan terbaik dunia. Program afiliasi ini menggunakan sistem massive open online course (MOOC)," jelasnya.

Dia menerangkan bahwa kehadiran UIPM di Indonesoa mencakup program Associate setara diploma yang dapat ditempuh selama 1-2 tahun, program bachelor setara S1 yang dapat ditempuh 2-3 tahun, program master setara S2 yang dapat ditempuh 1-2 tahun, hingga program doctoral setara S3 Pasca Sarjana yang dapat ditempuh 2-3 tahun.

"Berbagai fakultas UIPM ini terdiri dari economics and management sciences, education and teaching, engineering, built environment, IT and multimedia, health sciences, humanities and social sciences, law and political science, natural and agricultural and ocean sciences, serta theology and religion," ucap Mohammad Soleh Ridwan. (*)