Korean Day UGM Hadirkan Festival Ragam Budaya dan Makanan Khas Korea

MENGINJAK tahun ke-17, Program Studi Sastra Korea UGM kembali menyelenggarakan Korean Day bertajuk “The Extraordinary of K-Culture Universe”.

Kembali hadir secara langsung di tahun ini pasca pandemi, Korean Day gandeng aT Korea Agro-Fisheries & Food Trade Corporation sebagai sponsor utamanya. Beragam kegiatan kebudayaan Korea ditawarkan untuk pengunjung selama dua hari pelaksanaan (20/10-21/10).

Kolaborasi bersama aT kali ini ditujukan untuk dapat memperkenalkan masakan khas Korea Selatan kepada audiens lebih luas. Korean Food Universe dipadukan dengan ragam budaya lainnya menambah kebaruan Korean Day.

Head of the ASEAN Regional Headquarters of Korea Agro-Fisheries and Food Trade Corporation, Park Min Cheol menyampaikan,“Dengan berangsur membaiknya kondisi saat ini, Korean Day dapat hadir secara offline untuk warga Yogya."

"Kolaborasi ini dimaksudkan untuk dapat mengenalkan ragam masakan Korea lainnya, selain yang sudah familiar dikenal. Respon positif pengunjung menjadi semangat kami untuk makin berinovasi kedepannya,” kata Park Min Cheol dalam keterangan, Kamis (27/10).

Lebih dari 3.000 pengunjung antusias untuk menikmati experience Korean Day secara langsung di Lapangan Pancasila UGM. Para pengunjung ditawarkan beberapa zona dengan aktivitas yang berbeda-beda.

Seperti K-Food Promotion Zone, untuk memperkenalkan jenis makanan Korea lewat pameran tenant K-Halal, Miracle K-Food, K-Noodle, K-Snack, dan K-Ginseng.

Ada juga Event Zone, dengan berbagai kegiatan seperti, sesi permainan korea, spot photo wall, photo booth, hingga peminjaman Hanbok.

Di Brand Zone, ada empat brand aT yaitu Mu Gung Hwa (Korean Supermarket & Distributor), CJ (Korean Food and Bakery), MBI (Korean Red Ginseng Importer), Daesang Agung Indonesia (Korea Food Company) yang menjajarkan produk-produk Korea.

Di K-Food Experience and Tasting Zone, pengunjung disuguhkan dengan demo memasak makanan korea, section untuk mencicipi langsung masakan khas korea, dan cooking class bersama Chef Shin Younghun, yang sudah berpengalaman dalam memasak makanan rumahan khas Korea.

Tteokbokki, Kimbap, Bulgogi, Pajeon, dan Kimchijeon menjadi menu yang dimasak bersama sekitar 96 peserta kelas.

Influencer Gembulfoodie juga hadir untuk memasak bersama Chef Shin Younghun di atas panggung.

“Kami melihat animo dan antusiasme akan budaya K-Pop di masyarakat indonesia masih sangat besar. Untuk itu, melalui booth-booth yang kami hadirkan di Korean Day, dapat semakin memperluas pengetahuan akan Budaya Korea," ujar Park Min Cheol, Head of the ASEAN Regional Headquarters of Korea Agro-Fisheries and Food Trade Corporation.

"Melalui pengalaman melihat dan mencoba masakan khas Korea secara langsung, semakin banyak masyarakat Indonesia yang akan menyukai menu-menu otentik Korea,” jelas Park Min Cheol.

Special performance dari CKW Squad dengan penampilan K-Pop dance cover, dan Classmate Band dengan musik-musik merdunya, menambah semarak Korean Dayoffline di tahun ini.

Setelah sebelumnya diadakan secara online akibat pandemi Covid-19, Korean Day berhasil menarik atensi mahasiswa UGM dan masyarakat Jogja untuk dapat menikmati festival budaya dan makanan Korea Selatan.