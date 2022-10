Peringati Dies Natalies Ke-57, Universitas Trisakti Gelar Acara Denscycle

DALAM rangka peringatan Dies Natalies ke-57 Universitas Trisakti, akan diselenggarakan acara Denscycle.

Denscycle yang merupakan acara bersepeda bersama sepanjang 15 km yang diselenggarakan oleh BEM Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Trisakti.

Denscycle ini adalah proker peralihan dari Densrun! Jangan lewatkan acara Denscycle 2022 yang akan dilaksakan di Summarecon Mall Serpong pada tanggal 16 Oktober 2022.

Acara ini bukan cuma buat mahasiswa Universitas Trisakti loh tapi juga terbuka untuk umum, buat kalian yang mau bersepeda di hari minggu yuk bisa ikutan daftar.

Cukup bayar Rp 150 ribu kalian sudah bisa dapet goodiebag, masker, handsanitizer, baju, wristband, dan juga voucher FnB sebesar 50.000 Rupiah!! Kuota terbatas!!

Registrasi sekarang melalui link yang ada di instagram kita @denscycle_fkgusakti mumpung kuota masih tersedia.

Setelah merasakan kenikmatan bersepeda bersama 15 KM, kalian akan menyaksikan penampilan seru dari mahasiswa dan dosen FKG Usakti serta memiliki kesempatan menang doorprize sampai 4 juta rupiah.

Jangan lupa hadir yaa! Gowes sepedamu dan ajak teman-teman untuk bersepeda bersama! Get your bike, start the ride! See you on the road!. (RO/OL-09)