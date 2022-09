Sandiaga : Organisasi Pariwisata Dunia Nilai RI Berhasil Tangani Pandemi

Organisasi pariwisata dunia (UNWTO) mengapresiasi upaya yang dijalankan pemerintah Indonesia yang dinilai berhasil menangani pandemi covid-19.

Hal tersebut disampaikan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno usai bertemu Sekretaris Jenderal UNWTO Zurab Pololikashvili, Minggu (25/9) malam di Nusa Dua, Bali.

Keberhasilan menangani pandemi itu dianggap Sandiaga untuk mendorong kebangkitan pariwisata dengan mengejar target 3,6 juta kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) di 2022. "UNWTO menilai kita berhasil menangani pandemi dan ini mendorong kebangkitan pariwisata. Kami berharap target kunjungan 1,8 sampai 3,6 juta wisman tercapai di tahun ini," ungkapnya dalam keterangan resmi, Senin (26/9).

Pertemuan Sandiaga dengan Zurab berlangsung jelang pertemuan tingkat menteri pariwisata (Tourism Ministerial Meeting) negara anggota G20 pada Senin (26/9) yang akan menyempurnakan sekaligus mengesahkan G20 Bali Guidelines.

Sandiaga menambahkan, saat ini jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia stabil di angka 10 ribu hingga 15 ribu wisatawan per hari.

Soal lama kunjungan (length of stay) serta kualitas belanja (average spending per arrival) wisatawan mancanegara dikatakan sudah meningkat. Hal ini menunjukkan target pariwisata Indonesia yang berkualitas berjalan dengan baik. "Jadi kebangkitan bukan hanya melihat angka-angka tetapi juga kualitasnya. Yang kita sudah catat, sebelumnya length of stay di bawah 3 hari namun sekarang sudah menuju 3 sampai 4 hari," jelas Menparekraf.

"Belanja yang biasa ditargetkan US$1.000 sekarang sudah mengarah naik 20% sampai US$1.200 dolar AS," sambungnya.

Menparekraf mengungkapkan, Indonesia juga dinilai berhasil dalam meningkatkan daya saing pariwisata di level dunia. Berdasarkan laporan Travel Tourism and Development Index (TTDI) yang dikeluarkan World Economic Forum (WEF) Indonesia naik 12 peringkat ke posisi 32 dunia. Indonesia berhasil mengungguli negara-negara di Asia Tenggara seperti Malaysia, Thailand dan Vietnam. "Wisatawan mancanegara di Indonesia sudah berhasil kita tingkatkan dan kualitas belanja mereka sudah meningkat," terang Sandiaga..

"Misi kita jelas untuk kebangkitan pariwisata dan ekonomi kreatif berkeadilan, berbasis masyarakat, sehingga membawa pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan," pungkasnya. (OL-12)