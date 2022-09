Sandiaga Sebut Bali Sudah Dikunjungi 1,8 Juta Wisman Pascapandemi

MENTERI Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno menegaskan gelaran World Tourism Day di Bali merupakan kabar baik bagi pariwisata dan ekonomi kreatif Bali dan Indonesia. Hal itu disampaikan Sandiaga di Nusa Dua, Bali, Minggu (25/9) malam.

Dalam kesempatan yang itu, Menparekraf mengungkapkan kabar baik bahwa setelah pembukaan pintu kedatangan internasional pascapandemi, sebanyak 1,8 juta turis sudah masuk ke Bali dan Indonesia. Bahkan, tingkat hunian hotel banyak yang sudah penuh.

"Ini tentu meningkatkan percaya diri kami untuk menyambut turis lebih banyak," tegas Sandiaga.

Menurut mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta itu, Indonesia masih perlu bekerja keras untuk mengejar Malaysia, Thailand, dan Vietnam di sektor pariwisata.

"Kita akan terus mengedepankan Pulau Dewata. Kita bergerak kepada pariwisata berkelanjutan dan kita ingin segera mendeklarasikan kemenangan atas pandemi dan masuk ke era baru pariwisata," tukas Sandiaga.

Selain itu, Menparekraf juga menjelaskan program penanaman mangrove dan program eco tourism lainnya untuk lingkungan hidup yang lebih baik ke depannya.

"Ini (World Tourism Day) adalah momen bersejarah Bali dan Indonesia, saay kita pertama kali jadi tuan rumah World Tourism Day. Ini bisa jadi momentum penting pemulihan pariwisata dan ekonomi. Recover together, recover stronger," tutupnya.

Dalam edisi ke-42 perayaan World Tourism Day, yang akan digelar pada 27 September 2022, Indonesia mendapat kehormatan menjadi tuan rumah perayaan puncak World Tourism Day.

Rangkaian perayaan World Tourism Day ke-42 ini, akan digelar pula beragam acara termasuk panel diskusi dengan beragam pemangku kepentingan bertema Rethinking Tourism as a Key Element on Recovery dan The Tourism We Want, yang dipimpin oleh perwakilan dari sektor pariwisata di Bali.

Sementara itu, tercatat ada 120 pegolf yang terdaftar mengikuti World Tourism Day Golf Challenge 2022 berasal dari lintas Kementerian/Lembaga, Perusahaan, Bank Indonesia dan lainnya.

Hadir pula dalam kesempatan tersebut, Secretary General UNWTO Zurab Pololikashvili dan Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Bali Trisno Nugroho serta jajaran pejabat teras Kemenparekraf RI. (OL-1)