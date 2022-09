Sekolah di Bali ini Masuk 3 Besar Nominasi Kompetisi Sekolah Terbaik Dunia 

GREEN School Bali masuk nominasi 3 besar Kompetisi Sekolah Terbaik Dunia untuk mendapatkan hadiah senilai 250 ribu dolar Amerika Serikat. Acara ini diluncurkan oleh T4 Education berkolaborasi dengan Accenture dan American Express.

Green School Bali adalah sekolah program belajar 12 tahun yang berada di Bali yang memasukan isu lingkungan ke dalam program sekolah melalui sejumlah inisatif seperti bio bis dan toilet kompos.

Hadiah sekolah terbaik dunia memiliki 5 kategori, yaitu Kolaborasi Masyarakat (Community Collaboration), Aksi Lingkungan (Environmental Action), Inovasi (Innovation), Mengatasi Kesulitan (Overcoming Adversity), dan Mendukung Hidup Sehat (Supporting Healthy Lives). Ini merupakan sebuah perayaan seluruh sekolah di dunia atas peran penting mereka dalam mengembangkan generasi penerus dan kontribusi besar mereka kepada masyarakat terutama pasca pandemik covid-19.

Ajang itu dibentuk oleh T4 Education berkolaborasi dengan beberapa pihak seperti Accenture, American Express, Yayasan Hasanah, Templeton World Charity Foundation, the Lemann Foundation, D2L, Mellby Gård, and Universidad Camilo José Cela. Tujuan kegiatan ini, yaitu untuk berbagi praktik baik dari sekolah di seluruh dunia yang berhasil merubah kehidupan para siswa dan membuat perbedaan di masyarakat.

“Ketika dunia ingin bangkit dari kehancuran akibat pandemi Covid-19, terlalu banyak anak yang akan terus tertinggal kecuali kita melihat tindakan mendesak pada pendidikan. Para pemimpin harus belajar dari pengetahuan dan pengalaman yang ada di sekolah, karena mereka yang berada di garis depan pendidikan tahu lebih baik dari siapa pun tentang perubahan. Hal ini yang perlu kita lihat. Penghargaan Sekolah Terbaik Dunia memunculkan keahlian sekolah-sekolah inspirasional dari seluruh penjuru dunia. Sudah waktunya bagi pemerintah di mana pun untuk mendengarkan suara mereka,” ujar Founder of T4 Education and the World’s Best School Prizes Vikas Pota dalam keterangannya, Jumat (23/9).

Pada saat bersamaan, Global Sustainability Services Lead and Chief Responsibility Officer at Accenture Peter Lacy turut mengucapkan selamat kepada Green School Bali. Peter mengatakan, banyak guru di seluruh dunia akan terinspirasi oleh contoh yang diberikan oleh Green School Bali.

Baca juga : Beradaptasi dengan Dunia Maya Demi Mendidik Generasi Alfa

“Accenture bangga berkolaborasi dengan T4 Education pada Penghargaan Sekolah Terbaik Dunia untuk Aksi Lingkungan yang memberdayakan generasi masa depan dalam memanfaatkan teknologi baru dan praktik inovatif untuk mengatasi masalah keberlanjutan global yang berdampak pada kita semua,” ungkapnya.

Melalui penghargaan tersebut, Accenture berharap dapat mengetahui alat dan teknik yang dikembangkan di program lingkungan yang dilakukan oleh sekolah, dan membagikannya kepada khalayak luas, serta memungkinkan orang lain untuk menduplikasi dan melipatgandakan skala percepatan dan perluasan dari dampak yang diberikan.

Tiga finalis akan masuk ke dalam tahap suara masukan masyarakat. Masyarakat memiliki waktu sampai 2 Oktober untuk memberi tahu juri siapa yang menurut mereka harus memenangkan hadiah melalui tautan worldsbestschool.org

Akademi Penjurian, yang terdiri dari para pemimpin terkemuka di seluruh dunia termasuk akademisi, pendidik, LSM, wirausahawan sosial, pemerintah, masyarakat sipil, dan sektor swasta, akan dipresentasikan dengan hasil pemungutan suara masukan masyarakat dan akan menilai para finalis berdasarkan penilaian kriteria yang ketat.

Pemenang akan diumumkan pada 19 Oktober 2022 di acara World Education Week. Hadiah US$250 ribu akan diberikan secara merata kepada para pemenang, dimana masing-masing pemenang akan mendapatkan hadiah sejumlah US$50 ribu.

Lima sekolah yang masuk nominasi akan berbagi best practice mereka dalam acara World Education Week. Dan melalui acara School Transformation Toolkits mereka akan menampilkan rahasia pendekatan inovatif dan petunjuk bagaimana orang lain dapat meniru metode mereka untuk membantu meningkatkan pendidikan di seluruh dunia. (OL-7)