Kembangkan SDM Unggul, Panasonic Gobel Donasikan Komputer ke Pesantren HUBULO

PT Panasonic Gobel Indonesia (PGI) terus berinovasi dalam hal teknologi maupun kegiatan bisnisnya. Salah satunya dengan mengadakan program CSR BERSINERGI (Bersama Kembangkan Inovasi dan Potensi Anak Negeri) yang mendonasikan puluhan Komputer ke Pesantren HUBULO, Gorontalo sebagai komitmen pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM), untuk mendorong para santri di daerah agar paham teknologi dan mendapatkan pendidikan yang lebih baik.

Proses penyerahan donasi berupa komputer sebanyak 27 unit, diserahkan oleh DR (HC) Rachmat Gobel, Komisaris Utama PT Panasonic Gobel Indonesia Rachmat Gobel kepada Kepala Madrasah Aliyah Pesantren HUBULO Ikromi Auzai..

Pesantren HUBULO adalah Pesantren Modern di Provinsi Gorontalo yang didirikan oleh Thayeb Gobel dan berada dibawah naungan Yayasan Annie Ebu Gobel. Pesantren HUBULO memiliki visi untuk membentuk generasi muda islam yang beriman dan berakhlak mulia.

Thayeb Gobel adalah pendiri perusahaan sekaligus pelopor Industri elekronika di Indonesia yang bermula dari memproduksi Radio bermerek Tjawang pada 1954 dan mengambil langkah besar dalam melakukan Joint Venture dengan Matsushita Electric Industrial Co (Japan) pada 1957, yang menandai lahirnya Panasonic GOBEL dan fokus pada perakitan serta manufaktur peralatan elektronik rumah tangga bermutu tinggi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia.

Head of Corporate Communication PT PGI Viya Arsawireja mengatakan, kegiatan CSR itu merupakan suatu bentuk dedikasi dan kepedulian Panasonic untuk terus berjuang dalam mendukung masyarakat di seluruh Indonesia, dan mendorong pembangunan manusia yang bertujuan dalam memberikan motivasi khususnya kepada para santri di Pesantren HUBULO, agar dapat menjalani kehidupan yang lebih baik, serta mendapatkan kebahagiaan setiap harinya sesuai dengan slogan perusahaan Live Your Best.

“Panasonic GOBEL berkomitmen untuk terus berkontribusi melalui setiap inovasi produk canggih maupun pelayanan yang optimal bagi masyarakat, sehingga melalui donasi komputer ini diharapkan dapat meningkatkan pendidikan juga kompetensi para santri di Pesantren HUBULO, agar menjadi sumber daya manusia yang terampil dan berkompeten demi masa depan yang lebih baik kedepannya”, ujar Viya Arsawireja.

Kepala Madrasah Aliyah Pesantren HUBULO menambahkan Ikromi Auzai mengapresiasi dan berterima kasih kepada Panasonic GOBEL atas dukungannya terhadap pengoptimalan fasilitas belajar mengajar bagi para pengajar dan santri di Pesantren HUBULO.

“Dengan adanya donasi ini, diharapkan dapat memotivasi para santri untuk semakin gigih dalam menuntut ilmu dengan sebaik baiknya, dan menjadi SDM yang tak hanya unggul dalam ilmu pengetahuan tapi juga memiliki akhlak mulia, agar senantiasa dapat bermanfaat kepada sesama dan berkontribusi terhadap kemajuan Indonesia”, tutup Ikromi. (RO/OL-7)