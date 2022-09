Mahasiswa UP Raih Juara 1 Kuala Lumpur Entrepreneur Youth Summit 2022

MAHASISWA dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasila (FEB UP) berhasil meraih Juara 1 ditingkat internasional dalam ajang Kuala Lumpur Entrepreneur Youth Summit 2022 dengan "Bring The Flagship Spirit Of Entrepreneurship to The World" yang diselenggarakan di Kuala Lumpur, Malaysia.

Pada ajang yang diselenggarakan dua hari itu, mahasiswa FEB UP meraih juara pertama untuk kategori Business Plan Competition.

Dalam kompetisi ini, FEB UP mengirimkan sebanyak delapan orang mahasiswa dan dua orang alumni untuk berpartisipasi pada kegiatan tersebut.

Tim FEB UP yang berpartisipasi dalam kegiatan ini adalah Sonya Kristina Natalia, Dewi Handayani, Alya Permata Irawan, Alifiya Aurelie Aji Annisa, Shifa Alifa Annisa, Nanda Wirayoga, Robbyka Permana, M. Briliant Rizki, (alumni) Mariska Ari Kurnia, dan (alumni) Bella Aliva W.P.

Tim FEB UP berhasil membawa pulang juara 1 pada ajang bergensi tersebut. Ajang ini merupakan kegiatan tahunan yang diikuti oleh banyak negara termasuk Indonesia.

Pada ajang ini pula Dekan FEB UP Dr. Iha Haryani Hatta, SE., MM. mendapatkan penghargaan sebagai Dean Aware Of Entrepreneurship 2022.

Dalam kesempatan ini, Rektor UP Prof. Dr. Edie Toet Hendratno, SH., M.Si., FCBArb. menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada seluruh peserta yang berhasil menjuarai Business Plan Competition pada kompetisi Kuala Lumpur Entrepreneur Youth Summit 2022.

"Prestasi ini merupakan hal yang membanggakan bagi seluruh civitas academica UP, dengan mengikuti kejuaraan internasional seperti ini akan menumbuhkan semangat, daya juang serta melatih mental dan jiwa kompetitif mahasiswa terlebih membawa nama Indonesia dan Almamater kampus UP untuk bersaing dengan banyak mahasiswa dari berbagai negara," papar Prof.Edie dalam keterangan pers, Minggu (4/9).

"Perjuangan dan kerja keras mereka kami berikan apresiasi setinggi-tingginya karena berhasil membawa dan mengharumkan nama Indonesia dan UP pada khususnya, kemenangan ini merupakan kemenangan bersama dan harus menjadi pelecut semangat bagi seluruh mahasiswa dan civitas academica UP untuk terus berprestasi baik ditingkat regional, nasional maupun internasional," paparnya.

"Pada ajang ini pula, kami mendapatkan satu lagi penghargaan untuk salah satu dekan terbaik kami, yaitu Dr. Iha Haryani Hatta, SE., MM. yang merupakan dekan dari FEB UP,," ucap Prof.Edia.

Iha Haryani Hatta mendapatkan penghargaan sebagai Dean Aware of Entrepreneurship atas peran dan sumbangsihnya dalam bidang entrepreneurship khususnya dilingkungan FEB UP.

"Kami terus berupaya untuk mnanamkan jiwa-jiwa entrepreneurship kepada para mahasiswa-mahasiswa kami di 27 program studi yang kami miliki, semangat itu kami tularkan dengan banyak kegiatan-kegiatan mahasiswa termasuk dalam mendukung program pemerintah melalui Merdeka Belajar Kampus Merdeka," tuturnya.

""Kami juga memiliki inkubator bisnis, UMKM, UMKM binaan di bawah Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat UP, desa-desa binaan, serta Pusat Pengembangan Kewirausahaan & Layanan Karir Mahasiswa UP," ujar tambah Iha Haryani. (RO/OL-09)