Indonesia Makin Cakap Digital Berlangsung di JIS

INDONESIA saat ini menjadi salah satu pengguna internet terbesar di seluruh dunia. Menurut laporan We Are Social Hootsuite pada Februari 2022 terdapat 204,7 juta pengguna internet dan 191,4 juta pengguna media sosial aktif dari 68,9% populasi masyarakat Indonesia. Perkembangan pengguna internet diketahui bertambah 1,0% per tahun atau setara dengan 2,1 juta pengguna.

Dengan begitu, tantangan utama masyarakat modern saat ini yaitu banyak persoalan seperti penyebaran konten negatif melalui media internet, penyebaran hoaks, ujaran kebencian, cyberbullying, maupun online radicalism. Kita harus menyadari bahwa saat di ranah digital, walau menggunakan teknologi, kita bukan berkomunikasi dengan robot tetapi sesama manusia.

Menyikapi hal itu, Eureka dan Siberkreasi mensosialisasikan program kegiatan literasi digital dengan bentuk kegiatan talkshow Indonesia Makin Cakap Digital (IMCD) 2022. Rangkaian acara talkshow ini diselenggarakan di Jakarta International Stadium (JIS) pada Sabtu (27/8) yang diikuti oleh sejumlah peserta baik during dan luring.

Acara talkshow tersebut dibagi menjadi dua tema, salah satunya Berkreasi Menarik dan Inovatif di Era Digital yang dihadiri oleh narasumber-narasumber profesional sesuai bidangnya yakni Yosi Mokalu (seorang aktor, penyanyi, pembawa acara, penyiar radio, dan pelawak Indonesia), Onno W. Purbo (pakar teknologi yang telah meraih berbagai penghargaan dunia), Dims The Meat Guy alias Dimas Ramadhan (Youtuber dan food blogger), dan Nadia Aisyah (kreator konten). Talkshow kedua bertema Personal Branding di Era Digital di media sosial dihadiri oleh Merry Riana (motivator dan entrepreneur), Okky Alparessi (influencer), dan Bella Panggabean (sinema fotografer).

Acara itu dibuka dengan kata sambutan dari Direktur Utama IMCD Muhamad Kamaluddin dan Yosi Mokalu. Dalam sambutannya, Kamaludin mengatakan bahwa Indonesia makin cakap digital bukan sekadar dilihat dari handphone tetapi Indonesia benar-benar cakap digital. "Kita tahu beretika digital dan yang terakhir yaitu kita memperkukuh digital," jelasnya.

Hal ini ditambahkan Yosi dalam kata sambutannya. "Literasi digital tidak harus selalu serius lewat webinar atau seminar, bisa juga kemasannya seperti ini. Ada hiburan dengan konser musik serta hadiah-hadiah, juga di dalamnya kita sambil belajar mengenai kecakapan digital. Ini semua menyenangkan selain menghibur kita bisa punya bekal untuk memiliki kecakapan digital," terangnya.

Lebih lanjut Yosi mengatakan bahwa memberikan edukasi mengenai keterampilan digital harus berjalan beriringan dengan langkah pemerintah menyediakan infrastruktur layanan komunikasi digital bagi seluruh masyarakat Indonesia. Selanjutnya acara dimeriahkan dengan konser musik dari spesial perfomance band Maliq & d'essentials serta girl band JKT48. Selain itu ada hiburan stand up comedy Bonar Manalu serat performance DJ Tama. (OL-14)