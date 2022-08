Komitmen FRISIAN FLAG® untuk Penuhi Kebutuhan Nutrisi Masyarakat

DI usianya yang sudah menginjak 150 tahun, FrieslandCampina, yang merupakan produsen induk dari FRISIAN FLAG®, terus berkomitmen untuk memenuhi kebutuhan nutrisi bagi dunia termasuk Indonesia. Hal tersebut diungkapkan President FrieslandCampina Food and Beverage Roel Van Neerbos.

"Di Indonesia sendiri, kami FRISIAN FLAG®, sudah hadir 100 tahun dan kami akan terus bertahan seratus tahun lagi. Saya yakin itu. Karena, Indonesia menjadi salah satu negara yang menjadi pasar utama bagi kami. Kerja sama antara pemerintah, karyawan dan para peternak di Indonesia juga sangat kuat. Sehingga kami bisa bertahan sedemikian lama di sini," kata Roel Van Neerbos dalam wawancara khusus, di Studio Metro TV, Jakarta, Sabtu (13/8) lalu.

Ia menyatakan FrieslandCampina telah melewati masa-masa yang panjang, diawali dengan beberapa peternak di daerah Friesland, Belanda, kemudian mereka bergabung membentuk koperasi sapi perah lokal dan terus berkembang hingga saat ini memiliki 17 ribu peternak sapi perah di seluruh dunia.

Perkembangan itu menunjukkan bahwa FrieslandCampina memiliki komitmen yang sangat kuat untuk menghadirkan produk-produk berkualitas dan menjalankan model bisnis secara berkelanjutan.

Roel Van Neerbos menegaskan dalam menjalankan bisnis, pihaknya tidak hanya berorientasi pada profit. Ada tiga tujuan besar yang ditekankan dalam menjalankan bisnisnya.

Pertama, menghadirkan nutrisi yang terbaik bagi konsumen di seluruh dunia. Kedua, untuk memberikan kesejahteraan yang lebih baik bagi para peternak, serta ketiga, menjalankan bisnis yang berkelanjutan sehingga dapat memberikan dampak yang baik bagi bumi dan iklim.

"Jadi setiap keputusan dalam bisnis, kami tidak hanya memikirkan bagaimana caranya menghasilkan uang, tapi tiga pilar itu yang menjadi tujuan utama," lanjut dia.

Pabrik paling modern

Indonesia sendiri, jelas Roel Van Neerbos, menjadi salah satu negara dengan pasar paling menjanjikan. Yang terbaru, pihaknya akan membuat pabrik baru di Cikarang, Jawa Barat.

Pabrik baru tersebut nantinya menjadi pabrik yang paling modern dibandingkan dengan pabrik FrieslandCampina lainnya di dunia dan juga tentunya dengan menerapkan model produksi berkelanjutan.

"Selanjutnya kami juga akan melakukan ekspor dari pabrik tersebut. Dan itu akan menjadi pemasukan bagi Indonesia. Dari situ, juga akan tercipta lapangan pekerjaan. Ini merupakan proyek yang sangat baik dan akan mulai berjalan beberapa tahun dari sekarang," imbuh dia.

Selain itu, Roel Van Neerbos juga berkomitmen untuk menghadirkan nutrisi yang baik bagi masyarakat, khususnya anak-anak. Pasalnya, setiap orang di Indonesia hanya mengonsumsi sebanyak 12 liter susu per orang per tahunnya. Angka itu jauh lebih rendah dibandingkan dengan negara-negara Asia lainnya yang bisa mencapai 30 liter per orang pertahunnya.

Terlebih lagi, malnutrisi juga menjadi satu permasalahan yang belum kunjung usai di Indonesia. Ia menilai bahwa produk susu bisa menjadi jawaban untuk pemenuhan gizi anak agar terhindar dari stunting atau gizi buruk.

"Karenanya, kami bekerja dengan sangat keras untuk menambahkan berbagai nutrisi pada produk kami, mulai dari vitamin D, kalsium dan lainnya. Itu untuk memenuhi gizi anak-anak," ucap dia.

"Selain itu, kami juga melakukan kampanye untuk meminum susu saat sarapan. Karena kita tahu bahwa makanan yang dimakan saat sarapan menjadi sangat penting untuk pemenuhan gizi anak-anak," lanjutnya.

Ia berharap FRISIAN FLAG® Indonesia akan terus berkembang dan terus memberikan nutrisi bagi masyarakat, khususnya anak-anak di Indonesia hingga 100 tahun yang akan datang.

"Kami percaya bahwa kami bisa memainkan peran untuk menghadirkan nutrisi lebih baik dari rangkaian produk susu kami kepada konsumen di Indonesia. Kami akan terus (berada) di sini sampai 100 tahun yang akan datang," pungkas Roel Van Neerbos. (Ata/S3-25)