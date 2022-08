Yeay! Indonesia Urutan Pertama Negara Terindah di Dunia

MELIHAT foto-foto perjalanan seseorang yang diunggah pada media sosial instagram jelas membuat imajinasi ikut bertualang ke tempat tersebut yang kerap disampaikan sebagai negara terindah. Namun, apa sih definisi kecantikan dan keindahan suatu negara?

Sebuah studi baru dari situs money.co.uk bertujuan menentukan peringkat 50 negara terindah di dunia dengan menganalisis jumlah keajaiban alam di setiap lokasi, mulai dari terumbu karang dan hutan hujan tropis hingga gunung berapi, gletser, dan lainnya.

“Meskipun kecantikan pada akhirnya subjektif, jelas bahwa negara-negara ini memiliki banyak hal untuk ditawarkan kepada pengunjung, apakah Anda lebih suka bertualang di pegunungan atau bersantai di tepi pantai,” kata editor keuangan pribadi di money.co.uk, Sal Haqqi.

Berada di urutan teratas sebagai tempat terindah di dunia adalah Indonesia dengan skor keindahan alam 7,77 dari 10. Indonesia adalah rumah bagi lebih dari 17.000 pulau.

“Di lepas pantai pulau-pulau ini, Anda akan menemukan lebih dari 31.000 mil persegi terumbu karang, penuh dengan kehidupan, banyak di antaranya dapat dijelajahi dari provinsi populer Bali,” kata Haqqi.

Beberapa atraksi alam lain yang membantu mendorong Indonesia ke urutan teratas termasuk Taman Nasional Komodo (Situs Warisan Dunia UNESCO), Sumatra (yang ditutupi dengan hutan tropis) dan Kalimantan (rumah bagi suaka orangutan).

Kedua, dalam daftar tempat terindah di dunia yakni Selandia Baru, yang memiliki skor keindahan alam 7,27 dari 10 dan dikenal dengan puncak gunung, perbukitan dan sejumlah gletser dan gunung berapi aktif. Tidak mengherankan jika begitu banyak film—termasuk The Lord of the Rings — menggunakan negara ini sebagai lokasi suting.

Selanjutnya adalah Kolombia, yang mendapat skor 7,16 dari 10 pada skala kecantikan alami. Seperti Indonesia dan Selandia Baru, Kolombia memiliki garis pantai yang panjang. Ini juga memiliki lanskap yang bervariasi, dari Amazon hingga Andes.

Terlepas dari garis pantai Pasifik dan Atlantik yang panjang, serta segudang atraksi alam dan taman nasional mulai dari Grand Canyon hingga Yellowstone, Amerika Serikat tidak berhasil masuk 10 besar. Dengan skor 6,04 dari 10, negara ini menempati nomor 12. Negara-negara yang mengungguli AS yakni Meksiko (di nomor 5) hingga Prancis (di nomor 8).

Berikut daftar 50 negara terindah di dunia. Berapa banyak yang telah Anda kunjungi?

50 Negara Terindah di Dunia

1. Indonesia

2. Selandia Baru

3. Kolumbia

4. Tanzania

5. Meksiko

6. Kenya

7. India

8. Perancis

9. Papua Nugini

10.Komoro

11. Ekuador

12. Amerika Serikat

13. Vanuatu

14. Jepang

15. Pulau Solomon

16. Italia

17. Filipina

18. Peru

19. Australia

20. Kosta Rika

21. Norway

22. Argentina

23. Grenada

24. Malaysia

25. Tonga

26. Iran

27. Saint Vincent & Grenadines

28. Saint Kitts & Nevis

29. Chili

30. Cina

31. Samoa

32. Bolivia

33. Nikaragua

34. Eritrea

35. Jamaika

36. Tanjung Verde

37. Yunani

38. Thailand

39. Venezuela

40. El Salvador

41. Myanmar

42. Uganda

43. Islandia

44. Rusia

45. Republik Dominika

46. Swiss

47. Kepulauan Mariana Utara

48. Haiti

49. Panama

50. Swedia

