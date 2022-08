Tak Hanya Sekedar Makanan bagi Bayi, Berikut Manfaat ASI Lainnya 

Air Susu Ibu atau ASI merupakan sumber gizi pertama dan utama bagi bayi. Sehingga para ibu dianjurkan untuk hanya memberikan ASI kepada bayi setelah selama enam bulan pertama yang kerap disebut sebagai ASI ekslusif untuk mencapai pertumbuhan, perkembangan dan kesehatan yang optimal.

Selanjutnya, ASI tetap diberikan kepada bayi hingga mereka berusia 24 bulan atau 2 tahun dengan ditambah MP-ASI (Makanan Pendamping ASI) yang bergizi.

Bukan hanya berperan sebagai makanan, ASI yang diberikan secara eksklusif selama 6 bulan pertama kehidupan dapat mencukupi kebutuhan gizi bayi untuk tumbuh dan berkembang. Manfaat ASI pada bayi bahkan akan berdampak hingga ia beranjak dewasa.

Early Childhood Education and Development (ECED) Specialist Tanoto Foundation, Maria Theresia Asa menjelaskan, ASI mengandung gizi lengkap yang terdiri dari karbohidrat, garam mineral, dan vitamin.

“ASI mengandung beragam kandungan dan unsur sumber daya yang dibutuhkan bayi. ASI memiliki fungsi menjaga, memperkuat kekebalan tubuh bayi lebih baik karena ASI mengandung faktor-faktor protektif yang terdiri dari antibodi, sel-sel darah putih, enzim dan harmoni tertentu,” tutur Maria.

Selain itu juga, melalui pemberian ASI, anak dapat menjalin kelekatannya dengan Ibu yang akan mempengaruhi tumbuh kembang anak.

“ASI yang diberikan pada anak usia 0-6 bulan mampu mencukupi seluruh kebutuhan energi anak sedangkan untuk anak usia 6-12 bulan, ASI mampu mencukupi sekitar setengah kebutuhan energi anak dan setengahnya lagi dapat diperoleh dari MP-ASI. Namun yang perlu diingat orangtua adalah MP-ASI berfungsi hanya sebagai pelengkap, bukan menggantikan ASI,” sambungnya.

Dikutip dari laman Direktorat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Kementerian Kesehatan, berikut beberapa manfaat pemberiaan ASI Ekslusif.

Bagi Bayi:

Mencegah terserang penyakit. Kandungan antibodi pada ASI meningkatkan ketahanan tubuh bayi sehingga melindungi mereka dari beragam penyakit, seperti pneumonia dan diare yang umum ditemui pada anak usia dini hingga mengurangi resiko penyakit diabetes dan obesitas di kemudian hari.

Meningkatkan perkembangan otak. Menurut penelitian yang dilakukan oleh tim ilmuwan dari Brown University Amerika Serikat, ASI membantu perkembangan otak dan kecerdasan bayi. Pemberian ASI terbukti dapat mempercepat pertumbuhan otak hingga 30 persen.

Bagi Ibu:

Mengatasi rasa trauma. Pasca melahirkan, para ibu rentan mengalami rasa sedih atau yang dikenal juga sebagai baby blues syndrome. 4 dari 5 orang tua baru pernah mengalami baby blues. Hal dapat mempengaruhi kondisi mental emosional orang tua baru. “Karena masih belum terbiasa dan terasa asing, terkadang para ibu enggan memberikan ASI kepada bayi. Dengan pemberian ASI secara langsung maka rasa trauma tersebut dapat hilang dan ibu akan terbiasa menyusui bayinya. Hal ini juga membantu ibu membangun ikatan yang erat dengan sang bayi,” papar Maria.

Mencegah kanker payudara. Pemberian ASI ekslusif kepada bayi dapat pula menurunkan risiko timbulnya kanker payudara pada ibu. Berdasarkan data kesehatan yang dikeluarkan oleh The University of Texas MD Anderson Cancer Center, proses menyusui mempengaruhi perubahan hormonal yang menunda periode menstruasi. Hal ini berujung pada berkurangnya paparan seorang wanita terhadap hormon seperti estrogen, yang dapat meningkatkan pertumbuhan sel kanker payudara.

Setiap tahunnya, Pekan ASI Sedunia atau World Breastfeeding Week dirayakan selama satu minggu yakni pada 1 Agustus hingga 7 Agustus. Tahun ini mengangkat topik dengan tajuk ‘Step up for Breastfeeding: Educate and Support’ atau ‘Langkah untuk Menyusui: Edukasi dan Dukungan'.

Hal itu menjadi pengingat bagi berbagai pihak termasuk pemerintah, organisasi swasta, dan masyarakat untuk bersama-sama berperan dalam melindungi, mempromosikan, dan mendukung gerakan pemberian ASI, khususnya ASI ekslusif.

Bersama-sama mari dorong terciptanya lingkungan yang aman dan nyaman, meningkatnya kesadaran mengenai pentingnya menyusui dan manfaatnya sehingga dapat mencetak generasi Indonesia maju. (RO/OL-7