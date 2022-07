Rayakan Hari Anak Nasional Bersama Hotel Salak The Heritage, Ada Banyak Aktivitas Seru

SEJUMLAH kegiatan bertema anak selalu memeriahkan perayaan Hari Anak Nasional yang jatuh setiap 23 Juli. Tidak terkecuali, Hotel Salak The Heritage Bogor juga memberikan perhatian khusus bagi orang tua yang ingin menikmati waktu berkualitas dengan anak-anak diakhir pekan Hari Anak Nasional.

Pada momen spesial tersebut, Hotel Salak The Heritage yang juga tersertifikasi sebagai Hotel Ramah Anak dari KPAI Kota Bogor, menghadirkan rangkaian aktivitas mulai dari jam 4 sore hingga jam 9 malam dengan tajuk “Let’s Get The Party Started” yang dirancang untuk mendukung kreatifitas dan imajinasi si kecil.

“Kegiatan ini kami buat tepat di hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022. Jadi setelah tamu check in, anak-anak sudah bisa mulai mengikuti rangkaian acara sejak pukul 4 hingga 5 sore ada wet wet wet party atau permainan di kolam renang, dilanjut pukul 5 hingga 6 sore yaitu kompetisi mewarnai. Tidak hanya itu saja, lanjut pukul 7 hingga 9 malam di Kinanti Kids Club kami juga sudah menyediakan aktivitas dekorasi cup cake dan movie night”, ujar Mega Jayanti, Public Relation Hotel Salak The Heritage.

Aktivitas menarik dengan beragam hadiah itu diberikan secara cuma-cuma bagi seluruh tamu yang menginap, sehingga orang tua tidak perlu khawatir harus merogoh kocek lagi untuk dapat mengikuti seluruh kegiatan.

Tempat penyelenggaranya pun berada di area terbuka tepatnya di inner garden dan kolam renang Hotel Salak The Heritage dimana juga terdapat Denhaaq Garden Resto yang menyediakan makanan dan minuman sehingga orang tua tidak akan merasa bosan karena dapat menunggu anak-anak bermain sambil menikmati makanan serta sejuknya Kota Bogor.

Tidak hanya di hari Sabtu saja, setiap hari minggu secara regular Hotel Salak The Heritage juga mengadakan Wet Wet Wet Party di area kolam renang pada pukul 9 pagi, serta tersedia juga Horse Riding dan delman di periode inap Juli 2022.

Memiliki lokasi sangat stretagis dan berdekatan dengan ikon Kota Bogor seperti Istana Kepresidenan dan Kebun Raya tentunya Hotel Salak The Heritage adalah pilihan tepat untuk Anda bersama keluarga merencanakan akhir pekan ini dengan sangat sempurna.

Tunggu apa lagi? Yuk rayakan Hari Anak Nasional dengan segudang aktivitas hanya di Hotel Salak The Heritage.

Untuk informasi dan reservasi dapat menghubungi Hotel Salak The Heritage, Jalan Ir. H. Juanda Nomor 8, telpon (0251) 8373111 atau bisa mengunjungi website www.hotelsalak.co.id dan follow isntagram @hotelsalak. (RO/OL-7)