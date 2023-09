Rayakan Tahun Perak, Hotel Salak The Heritage Gelar Baksos dan Eksibisi Tenis Meja

HOTEL Salak The Heritage merayakan ulang tahun ke-25 tepat pada 11 September 2023. Rangkaian kegiatan pun telah dilaksanakan dalam rangka menyambut eksistensi 25 tahun dengan bakti sosial pada 8 September dan Eksibisi tenis meja sekaligus menyambut hari olahraga nasional pada 9 September 2023.

Mengusung tema '#25alaknaturereset', Hotel Salak The Heritage ingin selalu menghadirkan akomodasi yang bebas polusi. Hal ini dapat dilihat hingga saat ini melalui pepohonan dan taman di dalam hotel yang terus dirawat agar pengunjung senantiasa merasakan sejuknya Kota Bogor.

Adapun perayaan ulang tahun ke-25 dimulai dengan berbagi uang tunai serta sembako kepada tiga puluh anak kurang mampu di lingkungan Pandu Raya Kota Bogor dilanjutkan eksibisi tenis meja keesokan harinya.

Tidak main-main, Hotel Salak The Heritage mengundang legenda atlet tenis meja kebanggaan Indonesia Anton Suseno dan Yon Mardiyono yang juga dihadiri oleh Careteker Ketua Pengurus Pengprov PTMSI Jawa Barat Nurseno SP Utomo.

“Hotel Salak The Heritage tahun ini merayakan usia peraknya, bukan hal mudah terus mempertahankan keeksistensian di tengah gempuran hotel-hotel baru yang bermunculan. Tetapi kami terus berusaha mengikuti perkembangan tren, meningkatkan kualitas pelayanan tanpa menghilangkan sisi heritage hotel dan berharap dengan rangkaian kegiatan yang kami laksanakan menjadi pembuktian hingga hari ini Hotel Salak The Heritage tetap ada dan siap melayani masyarakat,” ujar General Manager Hotel Salak The Heritage Fakhrul Roji, Senin (11/9).

Di bulan ulang tahun ini juga, Hotel Salak The Heritage memberikan potongan diskon sebesar 25% setiap pemesanan kamar melalui website www.hotelsalak.co.id, dan pada 17 September 2023 spesial mengundang maskot Kota Bogor yaitu Rubo untuk bermain bersama anak-anak dalam event Wet Wet Wet Party.

“Ini merupakan bentuk apresiasi kami kepada seluruh tamu yang selalu setia hingga saat ini, dan besar harapan untuk Hotel Salak The Heritage selalu menjadi pilihan akomodasi pertama dan utama di Kota Bogor,” ungkap Public Relation Hotel Salak The Heritage Mega Jayanti.

Reservasi dan informasi lebih lanjut hubungi Hotel Salak The Heritage, Jalan Ir H Juanda Nomor 8 Kota Bogor, telp 0251-8373111 atau kunjungi website www.hotelsalak.co.id dan instagram @hotelsalak. (RO/S-3)