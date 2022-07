Zenius Luncurkan Hybrid Edunation 2022: Pengalaman Belajar Baru Pascapandemi 

PLATFORM Zenius meluncurkan Hybrid Edunation 2022: New Learning Experience From New Primagama, sebuah rangkaian acara untuk memperkenalkan hybrid learning dengan pendekatan two-teachers model kepada seluruh siswa New Primagama.

Acara itu juga akan diramaikan oleh para pemimpin daerah dan tokoh nasional, yang akan menjadi Prime Tentor dalam sesi pembelajaran bersama dengan siswa New Primagama.

Sebagai seri pembuka Hybrid Edunation 2022, Founder dan Chief Education Officer Zenius Sabda PS menjadi Tentor yang memberikan materi mengenai hybrid learning dan two-teachers model. Sesi ini disiarkan secara langsung melalui aplikasi Zenius ke lebih dari 2,000 siswa di 101 cabang New Primagama.

Sabda mengatakan, ketika pandemi mereda dan sekolah sudah menerapkan pembelajaran tatap muka, para siswa harus cepat mengejar ketertinggalan atau learning loss mereka yang terjadi selama pandemi.

"Sementara, kita juga harus menjaga momentum adaptasi teknologi oleh para pemangku kepentingan di bidang pendidikan selama pandemi. Oleh karenanya, hybrid learning dengan pendekatan two-teachers model ini diharapkan bisa menjadi solusi untuk pendidikan pasca pandemi," katanya.

Melalui New Primagama, Zenius akan berfokus pada hybrid learning dan pendekatan two-teachers model. Pendekatan two-teachers model adalah model pembelajaran gabungan antara online dan offline.

Tutor Zenius akan mengajar secara online melalui aplikasi Zenius secara serentak di cabang-cabang New Primagama. Sementara itu, tentor offline di masing-masing cabang New Primagama akan membantu siswa untuk memahami dan memperdalam materi yang diberikan sebelumnya.

Siswa juga bisa langsung bertanya kepada tentor jika mereka masih memiliki pertanyaan tentang materi tersebut.

Baca juga : Izin Ponpes Jombang Batal Dicabut, Muhadjir: Yang Asusila Bukan Lembaganya

Dalam melaksanakan Hybrid Edunation 2022, Zenius juga didukung oleh Telkom Indonesia sebagai penyedia jaringan internet untuk melangsungkan two-teachers model di seluruh kota tempat berlangsungnya acara tersebut.

Executive Vice President DBS (Divisi Business Service) Telkom Pontjo Suharwono mengatakan, sebagai bentuk dukungan BUMN dalam memperkuat layanan digital di seluruh Indonesia, Telkom memberikan dukungan penuh kepada Zenius melalui infrastruktur digital yang andal.

"Kami juga melihat Zenius sebagai edtech yang inovatif, dengan membawa pendekatan two-teachers model yang akan membantu mengakselerasi pendidikan pasca pandemi," katanya.

Rangkaian acara Hybrid Edunation 2022 yang akan berlangsung hingga Agustus 2022 juga akan menampilkan beberapa pemimpin daerah dan tokoh nasional untuk menjadi Prime Tentor. Acara akan dibuka di kota Jakarta oleh Founder dan Chief Education Officer Zenius Sabda PS.

Menyusul dilanjutkan oleh Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak yang akan menjadi Prime Tentor di Jawa Timur. Hybrid Edunation berlanjut ke Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Sumatera Selatan, Jawa Barat, dan kembali ke Jakarta untuk seri penutup.

Di kesempatan yang berbeda, Zenius juga meresmikan Eduspace, outlet flagship New Primagama yang berlokasi di Jalan Fatmawati, Jakarta Selatan. Eduspace merupakan outlet New Primagama yang sudah dilengkapi dengan fasilitas penunjang belajar mengajar yang modern, seperti smart TV, jaringan internet dari Telkom, dan kelas yang nyaman.

“Melalui Hybrid Edunation, kami ingin mengajak para pemimpin daerah untuk bersama membangkitkan pendidikan dengan menjadi tentor bagi para siswa lewat pembelajaran two-teachers model. Selain itu, kami juga berharap Eduspace bisa membantu mewujudkan hal tersebut melalui fasilitas dan penunjang lainnya yang akan membuat siswa menjadi lebih nyaman dalam belajar,” tutup Sabda. (RO/OL-7)