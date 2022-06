ITS Surabaya Juara Hackaton 2022 Jawa Timur

TIM Victorits dari Institut Teknologi Sepuluh November, Surabaya, meraih juara ajang Hackathon 2022 Jawa Timur yang berakhir Minggu (26/6). Ciptaan Tim Victorist, 'Circular Economy Super App untuk UMKM dan Rumah Tangga' terpilih menjadi yang terbaik dalam ajang yang digelar relawan Sahabat Ganjar tersebut.

Peringkat dua diraih tim Nyehaat.id dari Universitas Ciputra dengan prototipe 'Pengembangan Aplikasi Pemesanan Makanan Sehat Berdasarkan Penyakit Pengguna yang Berbasis Android'. Sedangkan posisi tiga ditempati Tim BE YOUR STYLE dari Universitas Surabaya dengan prototipe 'BESTYLE: One Stop Solutions Apps for Fashionista'.

:Saya berharap program ini tetap dijalankan karena sangat bermanfaat, Saya berterimakasih sekali karena diberikan wadah untuk berekspresi secara kompetisi digital. Sukses terus Sahabat Ganjar dan Pak Ganjar!” ujar Nadya Arisni Putrim anggota tim Tim Victorist.

Hackathon 2022 menghadirkan 14 tim yang terpilih untuk berkompetisi mempresentasikan ide dan prototipenya yang telah dirancang sebelumnya. Dalam proses presentasi akan dinilai oleh dewan juri yang berpengalaman serta memilih produk mobile app terbaik karya tim mahasiswa yang berpartisipasi.

"Ini merupakan sesuatu yang baru dan luar biasa. Relawan Sahabat Ganjar telah memberi wadah serta mencetak para generasi muda untuk berinovatif dalam perkembangan aplikasi digital di Jawa Timur ini. Saya senang bisa menjadi bagian dari perubahan yang baik dan luar biasa pada kesempatan kali ini," ujar Bayu Saputra, salah satu juri.

Relawan Sahabat Ganjar konsisten dalam membuat kegiatan-kegiatan positif serta dapat menjadi wadah dukungan bagi masyarakat untuk mendukung Ganjar Pranowo. Dalam membangun generasi yang mampu bersaing pada era globalisasi dan era digital 4.0, relawan Sahabat Ganjar menghadirkan kegiatan yang mampu mewadahi inovasi dan kreativitas mahasiswa melalui kegiatan Hackathon 2022 dengan tema 'Building and Empowering Indonesia'. (RO/OL-15)