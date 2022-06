20 Ibu Terpilih Ikuti Wonder Mama Camp 2022

MENJADI seorang ibu berarti harus bisa menguasai banyak peran dalam satu waktu. Banyak hal yang menjadi tuntutan diantaranya mengurus kebutuhan rumah tangga, memastikan kecukupan gizi si kecil, memastikan kebersihan pakaian anak dan ayah, menciptakan suasana nyaman, sampai merawat kesehatan dan keindahan kulit keluarga.

Berdasarkan data penelitian yang dilakukan oleh Mama’s Choice, 73 persen Mama mendapati dirinya jarang atau tidak lagi bisa mengikuti kelas pengembangan diri.

Melalui Wonder Mama Camp 2022, Mama’s Choice menyelenggarakan program online selama lebih dari 14 hari untuk mendukung Mama menjadi versi terbaik dari diri sendiri dan menjadi Ibu yang lebih baik lagi untuk keluarga. Acara ini merupakan ajang pertama di Indonesia yang fokus pada pengembangan diri Mama.

"Kami sengaja merancang program kelas eksklusif yakni parenting, self care, mental health & finansial bersama para Ahli untuk mengajak para ibu menjadi Wonder Mama yang kuat, bersinar, dan menginspirasi bagi diri dan juga keluarga. Juga ajakan untuk mereka memperhatikan penampilan dan mempunyai kulit yang sehat, meski sibuk menjadi Ibu,” kata Rahne Putri, Head of Branding, dalam keterangan tertulisnya, Minggu (19/6).

Dari 700 lebih Mama yang telah mengikuti proses pendaftaran dan seleksi, telah dipilih 20 finalis yang berkesempatan mengikuti seluruh rangkaian kelas pengembangan diri dan perawatan kulit. Tak hanya itu, mereka juga perlu menyelesaikan tantangan dan juga membagi inspirasi kepada para Ibu melalui media sosial untuk mendapatkan gelar Wonder Mama dari Mama’s Choice di tahun 2022.

Wonder Mama Camp 2022 dibuka pada 19 Mei 2022 lalu. Selama Wonder Mama Camp berlangsung, para finalis dibekali dengan Content Creator Kit, untuk mereka bisa belajar menjadi Influencer fasilitas untuk berkonsultasi dengan psikolog ahli lewat aplikasi pemulihan mental yakni Riliv, serta seluruh rangkaian produk Mama’s Choice Skin Expert Series untuk Mama dapat merawat kulit agar lebih sehat dan glowing selama program berlangsung Program & kelas Wonder Mama Camp 2022 menghadirkan empat tokoh kompeten untuk mengisi kelas pengembangan diri, yaitu, pertama; Dhatu Rembulan sebagai Content Creator dengan follower ratusan ribu pada akun instagramnya. Ia memberikan materi dalam kelas I Love Me 3000 menjelaskan bagaimana tips menjadi Ibu produktif, aktif dan bahagia dengan tetap merawat kulit, merawat diri dan keluarga. Ia membagikan cara- cara ide- ide inspiratif membuat konten media sosial serta tips membuat konten yang berkualitas.

Kedua, Damar Wijayanti selaku Positive Parenting Educator yang mengisi kelas Funtastic Parenting dengan memberikan informasi bagaimana memahami pentingnya positive disiplin dalam parenting, memahami bagaimana menjadi Ibu yang lebih baik dan bagaimana mama bisa meningkatkan bonding dengan si kecil.

Ketiga, Ligwina Hananto selaku CEO & Lead Financial Trainer QM Financial yang menjadi pemateri dalam kelas Mastering the Good Money Habit dengan memberikan ilmu mengenai persiapan finansial untuk orang tua atau Ibu baru serta menyusun perencanaan kebutuhan finansial untuk anak & keluarga.

Keempat, Raden Prisya selaku Mindfulness Practitioner yang menjelaskan goals baru & pemahaman diri yang lebih baik, mengetahui pentingnya menjaga kesehatan mental sebagai Ibu dan bagaimana memiliki awareness yang lebih baik terhadap emosionalnya dalam kelas I am the Guardian of Myself.

“Sebuah kehormatan bisa membagikan informasi dan jadi inspirasi untuk Mama-mama yang sudah ikutan Wonder Mama Camp 2022, antusias para Mamah juga sangat besar dan aktif saat penyampaian materi yang aku berikan jadi semangat banget waktu isi kelasnya," ujar Dhatu Rembulan

Rangkaian acara Wonder Mama Camp 2022 tidak berhenti hanya pada pelaksanaan kelas, namun Mama’s Choice juga merilis Wonder Mama Show, video 5 episode berisi rangkaian kegiatan Wonder Mama Camp 2022 yang telah menjangkau lebih dari 2.500.000 orang dengan tujuan dapat menginspirasi mama-mama lain yang belum berkesempatan mengikuti kelas pengembangan diri bersama Mama’s Choice.

Di puncak acara Wonder Mama Camp 2022, yaitu Wonder Mama Awarding Ceremony akan diumumkan peserta yang berhak mendapatkan gelar Wonder Mama dan berkesempatan mendapatkan berbagai hadiah dengan total ratusan juta rupiah.

“Finalis yang dinobatkan sebagai Wonder Mama 2022 ini akan menjadi Influencer Inspiratif!. Dan mendapat hadiah uang tunai, kontrak serta project exclusive bersama Mama’s Choice, berkesempatan mengembangkan dan mencoba produk baru kami dan juga kami berikan Produk Mama’s Choice setahun penuh," ujar Rahne Putri selaku Head of Branding Mama’s Choice.

Selain pemberian gelar kepada Wonder Mama 2022, pada Awarding Ceremony kali ini Mama’s Choice juga mengumumkan para pemenang tantangan individu dari masing-masing kelas yang telah diselenggarakan tiap minggunya serta tantangan grup untuk finalis.

"Kami ucapkan terima kasih atas antusiasnya kepada para finalis Wonder Mama Camp 2022, harapannya dengan adanya Wonder Mama Camp 2022 ini, kita selaku Mama’s Choice berharap para Mama bisa kuat, bersinar, dan menginspirasi seperti tagline dari Wonder Mama," tandas Rahne. (OL-13)

Baca Juga: Jemaah Calon Haji Diminta Antisipasi Cuaca Ekstrem