Hotel Nikko Bali Meraih Penghargaan ASEAN MICE Venue Standard

HOTEL Nikko Bali Benoa Beach merayakan hari jadi yang ke-5 di tahun ini dengan menerima penghargaan dari ASEAN MICE Venue Standard (AMVS) di kategori Hotel/ Stand Alone Venue.

ASEAN MICE (Meetings, incentives, conferencing, exhibitions) Venue Standard (AMVS) berada di bawah naungan ASEAN Tourism Organization yang menganugerahkan tempat-tempat yang menyelenggarakan berbagai kebutuhan bisnis seperti pertemuan, insentif, konvensi, dan pameran di antara 10 negara ASEAN yaitu, Indonesia, Singapura, Malaysia, Filipina, Thailand, Brunei Darussalam, Loa PDR, Myanmar, Vietnam, dan Kamboja.

MICE harus lolos seleksi dan memiliki standar untuk menjadi tuan rumah berbagai acara internasional.

AMVS dianggap sebagai pedoman penting dan menonjol yang ditangani langsung oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif serta menjadi acuan untuk meningkatkan pengembangan tempat pertemuan.

"Kami senang dan merasa terhormat untuk dipilih sebagai pemenang Penghargaan Standar Tempat MICE ASEAN, mengakui kualitas dan standar tinggi yang selalu kami perjuangkan," ucap Masaya Hasebe, General Manager di Hotel Nikko Bali Benoa Beach.

"Pengakuan ini akan dengan bangga meningkatkan kepercayaan diri kami dan kami berkomitmen untuk lebih meningkatkan layanan terbaik kami serta kualitas tinggi," jelasnya.

"Berdasarkan standar skala global, kami juga telah menginvestasikan upaya kami untuk mengadopsi teknologi baru dan protokol kesehatan untuk memastikan persyaratan terbaru diaplikasikan di hotel kami,” tutur Masaya.

Dia mengatakan,“Bali merupakan tujuan dunia untuk berlibur dan juga lokasi yang tepat untuk menyelenggarakan kegiatan MICE yang semakin berkembang, seperti halnya di Asia Tenggara. "

"Kami siap dan antusias untuk menyambut kegiatan MICE lebih banyak lagi, khususnya untuk G20 mendatang yang akan diadakan di Bali tahun ini," tambahnya.

Hotel yang berlokasi di Jalan Pratama No. 68X ini menyediakan tiga ruang pertemuan dan beberapa lokasi yang berada di luar ruangan yang dapat disesuaikan dengan acara yang akan diselenggararakan sesuai kebutuhan para tamu, baik secara daring (online) maupun luring (offline).

Terdiri dari tiga ruang pertemuan dengan masing-masing kapasitas yang dapat digunakan sesuai dengan keperluan tamu. Di antaranya Mandalika, merupakan ballroom yang memiliki luas 220 sqm dan dapat menampung sampai 120 orang dengan pengaturan tempat duduk teater.

Ruang pertemuan berikutnya adalah Winangsia, di ruangan ini selain pengaturan tempat duduk dalam ruangan yang bisa sampai 36 orang, area luar ruang juga dapat dimanfaatkan sebagai area coffee break atau semi outdoor jika ingin mendapatkan angin segar dan juga sinar matahari.

Ruangan ini juga menyediakan lantai dansa berikut cerminnya sehingga tepat jika digunakan untuk acara grup seperti tari, fitness, yoga, dan lainnya. Untuk rapat kecil tidak lebih dari enam orang, Ruang Penida dilengkapi dengan pengaturan ruang rapat untuk pertemuan yang nyaman.

Untuk area pertemuan di luar ruangan, hotel bintang lima tepi pantai ini selain bisa menampung sampai 200 orang dengan pengaturan tempat koktail juga didukung dengan pemandangan langsung ke Samudra Hindia.

Area kebun juga tersedia bagi Anda yang ingin menyelenggarakan gala dinner yang beratapkan bintang-bintang dan rembulan.

Untuk acara pertemuan yang lebih intim bersama rekan-rekan atau keluarga terdekat juga dapat dilakukan di area By The C yang cocok untuk BBQ makan malam dengan suasana yang hangat.

Hotel yang memiliki program keberanjutan ini juga menyediakan pelayanan untuk acara sosial seperti, pelatihan table manner, perayaan ulang tahun, perayaan kelulusan, dan masih banyak yang lainnya.

Penerapan Program Kebersihan, Kesehatan, dan juga Keamanan yang disarankan oleh pemerintah telah kami terapkan untuk setiap pelayanan dan pengaturan ruangan atau acara yang akan diselenggarakan. Temukan paket lengkap pertemuan dan fasilitas kami dengan mengunjungi situ di sini. (RO/OL-09)